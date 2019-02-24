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В купленных в Новокузнецке конфетах обнаружены черви

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Фото: vk.com
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В магазинах одной из популярных торговых сетей в Новокузнецке продаются конфеты с червями. Об этом рассказала «Комсомольская правда» со ссылкой на жительницу города, купившую сладости с живой начинкой.

«Я всё понимаю, может, и не их вина, но все-таки там рядом школа. Будьте внимательнее, прежде чем дать ребенку такую конфету», — цитирует издание сообщение покупательницы.

В Сети разгорелись споры, кто виноват в этом — магазин или поставщики.

3 февраля сообщалось, что в Ульяновском суворовском училище произошла вспышка эхинококкоза — паразитарной болезни. Комиссия Минобороны пришла к выводу, что суворовцы заразились от собак, поскольку именно эти животные являются основными переносчиками эхинококков, а яйца и личинки паразитов могли попасть на шерсть животных, если они находились на зараженной территории.

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