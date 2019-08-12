Врачи рассказали о симптомах заражения организма паразитами

Специалисты рассказали, как паразиты проникают в организм , и назвали симптомы заражения. Об этом 12 августа сообщает портал «МедикФорум».

Выяснилось, что заражение личинками происходит при контакте с животными и употреблении в пищу немытых овощей и фруктов. Такие случаи представляют опасность главным образом потому, что симптомы проявляются не сразу.

Среди них врачи выделили внезапное кишечное расстройство, которое сопровождается чувством распирания внизу живота, что происходит из-за сильной интоксикации.

Сюда же относится понижение иммунитета. Эксперты отметили, что часто именно заражение глистами сопровождается подобным недугом. При этом проблемы с иммунитетом провоцируют заражение и другими инфекциями.

Кожные высыпания и аллергия, которой не было раньше, тоже могут указывать на заражение.

Среди симптомов также оказались и боли в суставах, мышцах и отеки. Специалисты посоветовали обратиться к врачу, если подобные симптомы проявились внезапно.

29 мая сообщалось, как американские врачи извлекли из головы 50-летней женщины две огромные личинки, из-за которых у нее воспалились лимфатические узлы и болело левое ухо.