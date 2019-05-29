Американские врачи извлекли из головы женщины две огромные личинки

Американские врачи извлекли из головы 50-летней женщины две огромные личинки. Об этом 8 мая сообщил журнал BMJ Case Reports.

Пациентка пришла к докторам с жалобами на то, что под кожей головы у нее что-то шевелится, болит левое ухо и воспалены лимфатические узлы. Врачи, заподозрив инфекционное заболевание, прописали ей антибиотики.

Однако симптомы не прошли, и американка нанесла в клинку повторный визит. По ее словам, боль усилилась, а из уха стала выделяться прозрачная жидкость.

Выяснилось, что недавно женщина была в Аргентине, где ее покусали комары и занесли личинки ей под кожу. Медики извлекли у женщины двух паразитов, длина которых превышала 1,5 сантиметра.