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Ученые рассказали о пользе алкоголя для диабетиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ученые из Школы медицины Юго-Восточного университета (Китай) заявили о пользе алкоголя для здоровья диабетиков. О результатах своего исследования они рассказали на проходящей в испанской Барселоне ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета.

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Специалисты изучили ранее проведенные исследования и пришли к выводу, что употребление алкоголя связано со снижением уровня триглицеридов (жиров) и инсулина в крови. По словам специалистов, в день допустимо употреблять не более 20 г алкоголя, что соответствует примерно полутора банкам пива, бокалу вина или 50 мл крепкого алкоголя.

При этом ученые подчеркнули, что больным диабетом необходимо продолжать следовать действующим медицинским рекомендациям, согласно которым им нужно быть крайне осторожными в отношении спиртного.

В августе стало известно, что чрезмерное потребление алкоголя ведет к риску развития онкологических заболеваний. Прежние исследования показывали, что те, кто выпивает 1–2 бокала вина ежедневно, имеют на 35% более низкий риск развития ишиатической болезни сердца. Однако в настоящее время их пересмотрели.

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