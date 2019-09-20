Мамаев вышел на договоренность с московским «Динамо»

Экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев договаривается об условиях сотрудничества со столичным «Динамо». Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил «Спорт-Экспресс».

Игрок может до зимнего трансферного окна тренироваться со столичным клубом, а в январе его могут включить в заявочный список на сезон, отмечает издание.

Ранее 20 сентября ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и пять месяцев лишения свободы.

17 сентября Кокорин, его младший брат Кирилл и коллега Павел Мамаев условно-досрочно освободились из колонии, где отбывали наказание.