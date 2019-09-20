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ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Футбольный клуб «Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает пресс-служба клуба.

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся», — говорится в публикации. Также в пресс-службе заявили, что не намерены давать никаких комментариев по этой теме.

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Ранее в этот же день сообщалось, что Мамаев прилетел в Краснодар для встречи с руководством своего клуба, на которой будет обсуждаться вопрос о расторжении контракта. Отмечалось, что контракт игрока с «Краснодаром» действует до конца декабря этого года. Мамаев, при этом, не заявлен на матчи чемпионата России и еврокубков.

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и пять месяцев лишения свободы.

17 сентября «Зенит» дозаявил футболиста Александра Кокорина для участия в матчах чемпионата России. В этот же день Кокорин, его младший брат Кирилл и коллега Павел Мамаев условно-досрочно освободились из колонии, где отбывали наказание.

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