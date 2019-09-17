Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также младший брат последнего Кирилл, покинули стены исправительной колонии №4 в Белгородской области во вторник, 17 сентября. Они освобождены условно-досрочно (УДО).

По выходу из ворот колонии все трое сели во внедорожник, на котором их встречал отчим Кокорина, и уехали.

Мать Кокориных встречала сыновей

Среди встречающих была мать Александра и Кирилла Кокориных. Она сделала совместное фото с сыновьями после их освобождения по УДО. По словам Светланы, она «снова стала матерью». Женщина поблагодарила тех, кто поддерживал семью все эти дни и заявила, что счастлива.

Брат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Кирилл также высказал благодарность людям за поддержку.

Дальнейшая карьера футболистов

По данным «Газеты.ру», Корорин подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона 2019-2020 годов. Контракт с Мамаевым хотят подписать турецкий клуб «Галатасарай» и несколько российских команд. Однако сначала ему предстоит решить вопрос с «Краснодаром», полузащитником которого спортсмен является.

За что осудили Кокориных и Мамаева

В октябре 2018 года братья Кокорины, Мамаев и их приятель Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В мае братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев.

Ходатайство об УДО Мамаева и Кокориных было удовлетворено 6 сентября. Заседание суда, на котором будет рассматриваться вопрос об условно-досрочном освобождении Протасовицкого, состоится 24 сентября.