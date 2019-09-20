Мамаев обсудит расторжение контракта с «Краснодаром»

Полузащитник Павел Мамаев прилетел в Краснодар для встречи с руководством ФК «Краснодар», на которой будет обсуждаться вопрос о расторжении контракта. Информацию об этом распространил «Спорт-Экспресс» в пятницу, 20 сентября.

Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года.

Отмечается, что Мамаев не заявлен на матчи чемпионата России и еврокубков.

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и пять месяцев лишения свободы.

17 сентября «Зенит» дозаявил футболиста Александра Кокорина для участия в матчах чемпионата России. В этот же день Кокорин, его младший брат Кирилл и коллега Павел Мамаев условно-досрочно освободились из колонии, где отбывали наказание за драку.