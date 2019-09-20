Российский мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

Российский мультсериал «Маша и Медведь» в пятницу вышел в 89 кинотеатрах Великобритании. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС.

По словам коммерческого директора компании-дистрибьютора Generation Media Алекса Тейлора-Смита, в результате работы с сетью кинотеатров Vue и правообладателем мультсериала Animaccord совместными усилиями им удалось вывести «Машу и Медведь» на экраны Британии. Он также выразил надежду на то, что этот проект удастся реализовать и в других странах.

Как заявил директор Generation Media, на пользу мультсериалу сыграет его большая популярность в мире. «Маша и Медведь» — это феномен, существующий уже более 10 лет, это один из самых популярных семейных мультфильмов на YouTube. С точки зрения проката все это поможет мультфильму сейчас, когда он впервые выходит на большой экран», — сказал Тейлор-Смит, который в субботу собирается пойти на сеанс со своим трехлетним сыном.

В ноябре прошлого года британская газета The Times назвала «Машу и Медведь» инструментом «мягкой пропаганды» России. В ответ на это посольство РФ в Великобритании предложило Лондону найти подход к решению этой проблемы, например, «поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС».

31 июля стало известно, что эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube. Статус «миллиардников» получили еще два эпизода мультсериала: «Приятного аппетита», который просмотрели более 1,3 млрд раз, и «Большая стирка», который собрал более 1,1 млрд.

Первая серия «Маши и Медведя» вышла в 2009 году. Сейчас мультсериал переведен на 36 языков и вещается в более чем 100 странах.