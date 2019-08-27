Стала известна внешность подружки Лунтика

Телеканалу 78.ru стало известно о внешности подружки героя мультипликационного сериала Лунтика. Над созданием образа работает анимационная студия «Мельница».

Изображение одного из вариантов появилось в распоряжении редакции телеканала. Какое имя дадут новой героине мультфильма, пока не известно. Возможно, подружку Лунтика будут звать Луна или Луня, а будет она желтого цвета.

«Пока образ персонажа окончательно не проработан, потому что сейчас мы разговариваем и образ один, а вечером в голову может прийти что-то новое и всё поменяется», — признались телеканалу создатели.

В июле стало известно, что Министерство культуры в 2019 году выделит средства на создание новых выпусков мультфильмов «Умка», «Веселая карусель», «Приключения Пети и волка» и еще 47 анимационных фильмов.