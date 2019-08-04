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Автора Чебурашки в образе из «Игры престолов» позвали в «Союзмультфильм»

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Фото: vk.com/razrushator
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Художнику из Сыктывкара Прокопию Уляшову предложили работу на «Союзмультфильме» после публикации изображений героев советских мультиков в образах персонажей «Игры престолов».

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Как рассказала «РИА Новости» председатель правления студии Юлиана Слащева, он может выйти на работу уже в сентябре.

По ее словам, художнику предложили работу в Москве, на должности специалиста по продвижению.

«После невероятного успеха рисунков Прокопия в социальных сетях мы пригласили его на экскурсию и собеседование в «Союзмультфильм», — сказала Слащева.

Уляшов опубликовал подборку на своей странице в соцсетях. Так, Чебурашка в исполнении автора примерил на себя роль Дейенерис Таргариен с драконом Геной.

Художник также изобразил Зайца и Волка из «Ну, погоди!» в образах Арьи Старк и Сандора Клигана, Малыш и Карлсон превратились в Джоффри Баратеона и Тириона Ланнистера, Винни Пух стал Сэмвеллом Тарли, Пятачок — Джоном Сноу.

«Игра престолов» стала одним из самых популярных сериалов в истории. Он снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Премьера последнего, восьмого сезона состоялась в апреле. В основу сюжета легли события, которых в книгах Мартина пока нет. 19 мая вышел последний эпизод сериала.

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