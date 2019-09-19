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Российский мультфильм поборется за звание лучшего на кинофестивале в США

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Фото: Централ Партнершип
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На международном фестивале в Ниагара-Фолс российский мультфильм «Снежная королева: Зазеркалье», выпущенный воронежской мультипликационной студией Wizart, поборется за главный приз.

«Еще 10 лет назад Россия практически не упоминалась в контексте мировой анимации», — цитирует генерального продюсера Wizart Юрия Москвина ТАСС.

Он добавил, что рад тому, что мультфильм получил профессиональное признание.

Всего на фестивале в Ниагара-Фолс, который проходит с 18 по 21 сентября, будут представлены 27 игровых и 44 короткометражных фильма. Анимационных картин среди них — всего две. За звание лучшей со «Снежной королевой» поборется мультфильм «Сержант Стабби: Американский герой», выпущенный совместно пятью странами: Ирландией, Великобританией, Францией, Канадой и США.

«Снежная Королева: Зазеркалье» — уже четвертая часть франшизы. Мультфильм вышел в мировой прокат в конце 2018 года, в канун Рождества. В России и СНГ релиз состоялся 1 января.

1 июля стало известно, что эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube. Статус «миллиардников» получили еще два эпизода мультсериала: «Приятного аппетита», который просмотрели более 1,3 млрд раз, и «Большая стирка», который собрал более 1,1 млрд. А с 20 сентября его начнут показывать в одной из крупнейших сетей кинотеатров в мире — британской Vue.

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