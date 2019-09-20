Расстрел полицейским коллег на станции метро в Москве попал на видео

Момент расстрела сотрудником полиции столичного метрополитена Алексеем Смирновым своих коллег на станции «Рязанский проспект» попал на камеры наблюдения. Запись опубликовал сайт телеканала РЕН ТВ в пятницу, 20 сентября.

Инцидент произошел 18 сентября в комнате полиции, куда пришли сотрудники УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов и Максим Веялко, чтобы задержать Смирнова по подозрению в получении взятки.

По данным СМИ, Смирнов должен был получить от гражданина без документов 1 тыс. рублей.

На записи видно, через некоторое время после прихода Лимонова и Веялко Смирнов достает пистолет, направляет на них и открывает огонь.

Как видно на видео с улицы, Веялко пытался убежать от Смирнова. В результате стрельбы правоохранитель погиб на месте от полученных ранений.

Лимонов находится в реанимации НИИ имени Склифосовского, куда был доставлен в тяжелом состоянии с большой кровопотерей. Ему была проведена операция.

Ранее были опубликованы фотографии с места происшествия. На снимках видно, что на полу комнаты остались следы крови, а на стенах — повреждения от пуль.

Смирнова оперативно задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.