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Названы опасные последствия недосыпа

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Dominic Lipinski
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Группа ученых из Португалии выяснила, что нарушения и недостаток сна отрицательно влияют на здоровье кишечника. Специалисты из Центра изучения неизвестного в Лиссабоне выяснили, что от режима сна и бодрствования зависит функционирование группы иммунных клеток ILC3, воздействующих на работу пищеварительного тракта, сообщается на сайте EurekAlert!.

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Исследователи выяснили, что нарушение режимов сна и бодрствования приводит к уменьшению числа клеток ILC3 в кишечнике. В результате этого могут возникать различные воспаления, так как организм оказывается неспособен бороться с чужеродной микрофлорой. Также в случае нарушения ритмов и недосыпа возникают проблемы с кишечным барьером и повышенное накопление жиров, отмечают исследователи.

«Недостаток сна или изменения режима дня могут иметь серьезные последствия для здоровья, которые чреваты рядом заболеваний, связанных с иммунитетом, например воспалением кишечника», — сказал главный автор работы Энрике Вейга-Фернандес.

16 июня стало известно, что, проведя ряд экспериментов и вычислений, ученые пришли к выводу, что оптимальная продолжительность сна — 9 часов 10 минут. Именно такого количества времени достаточно для того, чтобы усталость и стресс не отразились на внешнем виде.

Благодаря такой продолжительности сна кожа лица становится чище и приобретает здоровый вид. При этом специалисты посоветовали ложиться спать не позднее 21:45, а просыпаться в 6:55. Это, по их словам, поможет улучшить самочувствие.

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