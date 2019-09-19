Диетолог оспорила рекомендацию пить 2 л воды в день

Диетолог Юлия Чехонина оспорила рекомендацию, согласно которой каждому человеку для поддержания здоровья необходимо ежедневно выпивать минимум 2 л воды. По ее словам, речь действительно идет о таком объеме, только не воды, а жидкости в целом.

«Нужно понимать, что жидкость находится еще и в составе продуктов. То есть в составе еды мы тоже получаем воду — до 800 мл», — пояснила специалист в четверг, 19 сентября, журналистам Пятого канала.

Чехонина отметила, что еще около 400 мл образуется в организме человека. По словам диетолога, норму по употреблению жидкости нужно считать индивидуально из расчета на каждый килограмм нормальной массы тела. Она уточнила, что если у человека есть избыточный вес, то на «лишние» килограммы увеличивать объем жидкости не нужно.

«Сначала необходимо рассчитать ее (нормальную массу тела. — Ред.), а потом считать по 35–40 мл жидкости на килограмм», — сказала Чехонина.

Диетолог добавила, что в среднем человеку нужно около 1,5 л жидкости, которые организм также получает из чая, кофе и других напитков.

В ноябре 2018 года врачи предупредили, что употребление слишком большого количества воды может быть не менее опасным для здоровья, чем употребление недостаточного количества жидкости и обезвоживание.

Отмечалось, что в среднем взрослому человеку в день необходимо выпивать порядка 3 л воды, однако почки могут обрабатывать не более 800–100 мл в час. Если человек за это время выпивает больше, его организм начинает накапливать жидкость. Клетки набухают, и это грозит чрезмерной гидрацией, известной как «опьянение водой». В этом случае снижается уровень натрия в крови, что затрудняет регулирование кровяного давления.