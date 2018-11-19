Врачи предупредили об опасности употребления большого количества воды

Употребление слишком большого количества воды может быть не менее опасным для здоровья, чем употребление недостаточного количества жидкости и обезвоживание, пишет Business Insider.

Издание отмечает, что в среднем взрослому человеку в день необходимо выпивать порядка 3 л воды, однако почки могут обрабатывать не более 800–100 мл в час.

Если человек за это время выпивает больше, его организм начинает накапливать жидкость. Клетки набухают, и это грозит чрезмерной гидрацией, известной как «опьянение водой».

В этом случае снижается уровень натрия в крови, что затрудняет регулирование кровяного давления. Жидкость откладывается в жировых тканях и мышцах. Медики отмечают, что всё это чревато серьезными последствиями для здоровья. У людей могут наблюдаться сонливость, головные боли, снижение когнитивных функций и даже повреждение мозга.

Последнее грозит летальным исходом.

По словам диетолога из Медицинского университета штата Огайо Лиз Вайнанди, отслеживать безопасный уровень воды в организме можно, исходя из цвета мочи, которая должна быть светло-лимонного оттенка.

8 ноября сообщалось, что ученые нашли связь между нарушением сна и обезвоживанием. По их данным, у людей с недосыпом выше риск чрезмерной потери жидкости.