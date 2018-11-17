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Американец спутал насморк с утечкой спинномозговой жидкости

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Фото: twitter.com/Josh Chapin (@JoshChapinABC11)
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Американец, который страдал от хронического насморка, выяснил, что из его носа вытекает спинномозговая жидкость. Об этом 16 ноября сообщил портал ABC 7 Chicago.

Грег Филлпоттс рассказал, что неоднократно обращался к врачам за помощью, ему диагностировали аллергию, пневмонию, бронхит, но назначенное лечение мужчине не помогало. Он жаловался на приступы насморка, которые его сопровождали везде вот уже на протяжении пяти лет.

В итоге Филлпоттс решил обратиться в больницу в Нью-Йорке, где врачи заявили, что он страдает от утечки спинномозговой жидкости, которая служит защитой для мозга от травм. Доктор также рассказал, что подобный недуг может привести к развитию менингита из-за проникновения бактерий из носовой полости в мозг.

Грегу сделали успешную операцию, и теперь мужчина без проблем может дышать.

13 ноября сообщалось, что нейробиологи нашли в мозгу человека кишечные бактерии. При этом они отметили, что они могут селиться в органе, не вызывая развития каких-либо заболеваний.

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