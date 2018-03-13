Повреждение мозга распознают на раннем этапе

Российские нейрофизиологи нашли способ ранней диагностики ишемии мозга при травмах. Выяснилось, что начальные этапы повреждения клеток этого органа от кислородного голодания можно выявить по энцефалограмме. Открытие позволит врачам экстренно проводить медицинские мероприятия, чтобы уменьшить поражение и спасти жизнь пациента. На основании полученных данных специалисты подбирают препараты, которые смогут эффективно останавливать ишемию.

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) изучили изменение электрической активности в мозге крыс при моделировании посттравматического инсульта. Выяснено, как с помощью энцефалограммы увидеть последствия кислородного голодания клеток. Как рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Рустем Хазипов, эти разработки будут использованы в экстренной медицине при тяжелых черепно-мозговых травмах и иных состояниях, сопровождающихся поражением мозга.

— Наша основная задача — разработать модель исследования процессов, которые происходят при ишемии головного мозга, — рассказал «Известиям» Рустем Хазипов. — Ее причинами могут быть различного рода сосудистые инсульты из-за тромбоза, разрыва или спазма артерий.

Специалисты использовали в экспериментах вещество под названием эндотелин, которое выделяется в мозге в результате разрушения сосудов. Оно вызывает спазм артерий, из-за чего блокируется доставка кислорода и глюкозы к отдельным участкам мозга. Ученые вводили эндотелин крысам.

— Если после травмы или гематомы возникнет ишемизация, функциональное исследование электрической активности позволяет выявить ее на самых начальных этапах, — рассказал Рустем Хазипов. — Появляется «терапевтическое окно», в течение которого можно попробовать с помощью медицинских мероприятий уменьшить поражение.

Также ученые исследуют, в какой степени различные вещества с нейропротекторными свойствами способны уменьшить ишемическое поражение, вызванное эндотелином.

Как сообщил «Известиям» завкафедрой неврологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Сергей Котов, возможность эффективного использования нейропротекторов против ишемии изучают во всем мире. Но до сих пор такие испытания не выходили из доклинической стадии.

— Как говорил один канадский невролог, эти вещества спасли сотни тысяч жизней, но крысам, — отметил Сергей Котов.

Завкафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета профессор Владимир Парфенов рассказал «Известиям», что казанские ученые занялись трудной и никем в мире не решенной проблемой «на острие мировой нейрофизиологии».

— Сейчас в разных странах на животных изучают действие лекарственных средств при ишемии головного мозга, — отметил Владимир Парфенов. — К сожалению, ни один экспериментальный препарат не доказал своей эффективности.

По словам профессора, сейчас больному с ишемическим инсультом может помочь извлечение тромба или его растворение (тромболизис). Именно эти методы составляют основу лечения в первые часы с момента заболевания. Они используется в сосудистых центрах — в том числе и в нашей стране.

Исследование ученых КФУ проводится при поддержке Российского научного фонда. В 2017 году на этот проект было выделено 6 млн рублей.