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Витамин B1 поможет при спинномозговых травмах

Биологи подтвердили нейропротекторные свойства тиамина
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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Ученые из МГУ совместно с коллегами обнаружили, что витамин В1 (тиамин) улучшает состояние животных при тяжелом повреждении спинного мозга. Его применение приводит к антидепрессантному и нейропротекторному (предупреждающему повреждение нейронов мозга) эффекту при развитии воспаления после травмы.

Как пояснили ученые, тяжелые спинномозговые травмы приводят к развитию хронического воспаления в головном мозге. При этом отмечаются серьезные поведенческие и когнитивные нарушения. С точки зрения физиологии к этому причастен оксид азота, участвующий в самых различных биологических процессах. В мозге при стрессовых ситуациях он проявляет свою токсичность, способствует развитию воспаления. Тиамин в большой дозе способен влиять на метаболизм оксида азота, уменьшая его содержание и снижая токсическое действие.

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Выяснилось, что у крыс введение вещества в течение суток после травмы приводило к долговременной нормализации уровней аминокислот головного мозга, участвующих в воспалении. Из-за этого витамин В1 ослабляет такие последствия повреждения позвоночника, как нейродегенерация (прогрессирующая гибель нервных клеток) и депрессивные состояния (их удается определить по биохимическим показателям).

— Сейчас тиамин широко применяется при неврологических расстройствах (у людей. — «Известия»). Полученные нами результаты должны способствовать его использованию и при комплексной терапии у пациентов с травмами мозга, — рассказала «Известиям» ведущий научный сотрудник отдела биокинетики Научно-исследовательского института физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского, доцент факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Виктория Буник.

Как пояснил «Известиям» завлабораторией Института органической химии РАН Михаил Краюшкин, подготовленная в МГУ научная работа носит скорее уточняющий характер. Нейропротекторные свойства тиамина уже были описаны. Новизна исследования — в том, что в этот раз его эффективность подтверждена именно при травмах спинного мозга.

Как рассказал «Известиям» доцент кафедры факультетской терапии первого лечебного факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Антон Родионов, говорить о пользе тиамина при спинномозговых травмах у людей пока рано.

— Эксперименты на животных — это всего лишь первая ступень испытаний препарата. Те эффекты, которые биологи наблюдают на крысах и мышах, очень часто впоследствии могут не находить подтверждения у людей. Само по себе исследование представляет интерес. Однако надо подождать результатов дальнейших испытаний, — сказал Антон Родионов.

Работа выполнена совместно с учеными из ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава России и Московского физико-технического института.

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