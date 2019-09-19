Акцию «Сбавь скорость!» организовали в Псковской области

В Псковской области сотрудники Госавтоинспекции провели тематическую акцию «Сбавь скорость!». Мероприятие организовано совместно с руководителем отряда юных инспекторов движения Бежаницкой средней общеобразовательной школы Марии Поляковой.

В рамках акции инспекторы напомнили автомобилистам о необходимости не првышать скорость, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Ранее в четверг в ГИБДД назвали количество погибших людей по вине начинающих водителей, стаж которых не превышает двух лет. За первые восемь месяцев по их вине произошли 5197 ДТП, в которых погибли 499 и получили ранения 8524 человека.