Дело возбуждено по факту обрушения моста в Псковской области

В Псковской области возбуждено административное дело по факту обрушения моста через реку Неведрянку в Себежском районе на дороге Толкачево – Себеж – граница с Латвией. Расследование ведет ОГИБДД УМВД России «Себежский».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, дело возбуждено по ч. 2 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, повлекшее причинение вреда здоровью человека». Фигурантом по нему проходит фирма, которая должна следить за состоянием моста.

Дорогу, на которой находится мост, перекрыли. В пресс-службе УМВД просят автомобилистов учитывать ситуацию при планировании маршрутов. Объезд организовал через поселок Зародище.

Обрушение моста произошло во вторник, 17 сентября. Пострадал один человек. Сейчас он находится в Великолукской больнице.