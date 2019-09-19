Три человека пострадали в ДТП в Псковской области

Три человека получили травмы в результате ДТП в Псковской области. Двух пострадавших доставили в больницу.

Авария произошла на федеральной трассе Санкт-Петербург–Невель. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Mercedes допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с машиной Fiat. Об этом пишет Псковское агентство информации.

У водителя Mercedes диагностировали переломы и ссадины, пассажирка Fiat получила сотрясение головного мозга. Их доставили в больницу. Водителю автомобиля Fiat, у которого обнаружены ушибы, госпитализация не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Магадане две девочки доставлены в больницу после столкновения двух иномарок. По данным ГИБДД, виновник происшествия сел за руль в пьяном состоянии.