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Два ребенка пострадали в ДТП с пьяным водителем в Магадане

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Две девочки доставлены в больницу после столкновения двух иномарок на перекрестке в Магадане. По данным ГИБДД, виновник аварии управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Авария произошла на улице Клубной. 39-летний водитель Mitsubishi не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota. В результате пассажирки второго автомобиля 4 и 8 лет доставлены в больницу. Серьезных травм удалось избежать благодаря детским удерживающим устройствам, пишет ИА MagadanMedia.

В правоохранительных органах установили, что на момент ДТП водитель Mitsubishi был пьян. У мужчины нет права на управления транспортным средством, также водитель не смог предоставить полис ОСАГО и документы на владение автомобилем. Кроме того, в конструкцию иномарки были внесены незарегистрированные изменения. В отношении нарушителя составлено пять административных протоколов.

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