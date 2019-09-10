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Мотоциклист скончался после пьяного ДТП в Орловской области

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В городе Новосиль Орловской области столкнулись автомобиль «ВАЗ» и мотоцикл Stels. Водитель последнего скончался в больнице. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла 9 сентября на автодороге Новосиль–Задушное. ВАЗ-21101 под управлением мужчины 1961 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Stels, которым управлял мужчина 1961 года рождения, пишет InfoOrel.ru.

В результате столкновения мотоциклист получил различные травмы и был доставлен в больницу. Спасти его не удалось, мужчина скончался.

По информации правоохранительных органов, водитель «ВАЗа» не имел прав на управление транспортом. В момент аварии он был пьян.

На территории Орловской области за сутки зарегистрировано 13 ДТП, в которых погиб один человек и пострадали четверо.

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