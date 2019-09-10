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Дело возбудили против депутата в Удмуртии за вождение в пьяном виде

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В отношении депутата муниципального образования «Мишкинское» Шарканского района Удмуртии возбуждено уголовное дело за вождение в нетрезвом состоянии. Пьяным за рулем его задерживали три раза.

Как сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на республиканскую прокуратуру, в ноябре 2018 года депутата оштрафовали на 30 тыс. рублей и на 1,5 года лишили прав. Несмотря на это, в мае 2019 года он совершил аналогичное правонарушение. Его вновь лишили прав и отправили на обязательные работы.

В июле народный избранник вновь был задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля. На этот раз возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

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