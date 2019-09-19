Три человека пострадали в ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области легковая иномарка слетела в кювет и перевернулась. В больницу Шлиссельбурга были госпитализированы три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла в четверг, 19 сентября, в 3:10 на 52-м км трассы «Кола». По предварительной информации, 26-летний водитель BMW не справился с управлением, в результате чего машина слетела в кювет и врезалась в столб, пишет телеканал «78».

Водитель и один из пассажиров получили травмы средней степени тяжести. Второй пассажир 1995 года рождения находится в тяжелом состоянии. Все они были госпитализированы в больницу Шлиссельбурга.

9 сентября сообщалось, что в Тосненском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту аварии с тремя погибшими.