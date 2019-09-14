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Родственники погибших в ДТП под Ярославлем получат по 1 млн рублей

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Правительство Ярославской области выделит по 1 млн рублей родственникам погибших и по 100 тыс. рублей пострадавшим в ДТП с автобусом под Ярославлем.Об этом в субботу, 14 сентября, написал в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.

«Деньги не компенсируют утрату и не залечат раны. Но считаю необходимым оказать любую посильную помощь», — поделился он.

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ДТП произошло в Гаврилов-Ямском районе в субботу, 14 сентября. По предварительной информации, на 20-м км автодороги Ярославль — Заячий-Холм — Иваново водитель, находясь за рулем грузовика MAN, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом «ПАЗ».

В результате случившегося восемь человек погибли, 28 пострадали, причем двое из них находятся в реанимации.

В Госавтоинспекции заявили, что виновником аварии является водитель фуры, который нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают криминалисты.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов взял ситуацию с ДТП под личный контроль. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и по ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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