Стало известно число пассажиров попавшего в ДТП под Ярославлем автобуса

В автобусе «ПАЗ», который столкнулся под Ярославлем с грузовиком, находились 35 человек. Об этом в субботу, 14 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

«По предварительным данным, в автобусе находились 35 человек, включая водителя. В ДТП погибли семь человек и 28 получили травмы», — уточнили там.

В настоящее время опознаны только оба водителя. Грузовиком управлял житель Краснодарского края. Пригородным автобусом — местный житель.

ДТП произошло в Гаврилов-Ямском районе в субботу, 14 сентября. По предварительной информации, на 20-м км автодороги Ярославль – Заячий-Холм – Иваново водитель, находясь за рулем грузовика MAN, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом «ПАЗ».

В Госавтоинспекции заявили, что виновником аварии является водитель фуры, который нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают криминалисты.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов взял ситуацию с ДТП на личный контроль. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

На месте инцидента работают 30 человек и 10 единиц техники.