Число пострадавших в ДТП под Ярославлем увеличилось до 28

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика под Ярославлем увеличилось до 28 человек. Об этом в субботу, 14 сентября, рассказал «РИА Новости» представитель УМВД по региону.

«Уже 28 пострадавших. Число погибших не изменилось — семь человек», — отметили в ведомстве. При этом некоторые СМИ со ссылкой на официальные ведомства сообщают о девяти погибших.

В настоящее время опознаны только оба водителя. Грузовиком управлял житель Краснодарского края. Пригородным автобусом — местный житель.

ДТП произошло в Гаврилов-Ямском районе в субботу, 14 сентября. По предварительной информации, на 20-м км автодороги Ярославль – Заячий-Холм – Иваново водитель, находясь за рулем грузовика MAN, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом «ПАЗ».

В Госавтоинспекции заявили, что виновником аварии является водитель фуры, который нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают криминалисты.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов взял ситуацию с ДТП на личный контроль.

На месте инцидента работают 30 человек и 10 единиц техники.