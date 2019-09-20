Драконы, слоны и битлы: сиквел «Вия» борется с авторским кино

Российский блокбастер «Тайна печати дракона» с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером в этот уикенд выходит в хорошей компании. Среди знакомых имен «соседей» — Дэнни Бойл и Джеймс Франко, Мартин Скорсезе и братья Дарденн. Сюжеты — один фантастичнее другого, вплоть до альтернативной реальности и чистого фэнтези. «Известия» рассказывают, что смотреть в кино в ближайшие выходные.

«Тайна печати дракона»

Настало время увидеть своими глазами один из самых одиозных проектов российского кино — блокбастер с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером, снятый как продолжение «Вия».

Масштабная копродукция с Китаем стоила порядка $50 млн и была первым случаем, когда наши кинематографисты работали с прицелом на крупнейший рынок на правах полноправных партнеров. В финальной стадии сейчас находится производство третьей части, и там к России и Китаю добавилась Индия, а зарубежных звезд стало еще больше.

Вместе с тем стоит отметить, что пока судьба сиквела «Вия» складывается не очень хорошо. В Китае фильм провалился, его перспективы в других странах после такого старта неясны. После нескольких скандальных судебных тяжб с продюсерами «Печати дракона» некоторые страны вообще отказались от показа картины, а Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан не приехали на московскую премьеру.

С другой стороны, «Вий» в 2014 году стал самым кассовым отечественным релизом в российском прокате, и у блокбастера есть шанс приблизиться к этому результату. Правда, без упоминания гоголевского ужастика в названии многие зрители даже не поймут, что это продолжение того самого комедийного фэнтези. Да и на экране из прошлых актеров только Джейсон Флеминг в роли неутомимого ученого и искателя приключений.

Режиссер: Олег Степченко

В ролях: Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Рутгер Хауэр, Джеки Чан, Юрий Колокольников

«Зеровилль»

Синефильская драма Джеймса Франко с ним же в главной роли должна была выйти еще три года назад, но из-за банкротства дистрибьютора всё это время лежала на полке. Между тем Франко ради фильма побрился наголо, набил себе татуировку с портретами Монтгомери Клифта и Элизабет Тэйлор из ленты «Место под солнцем», а часть сцен снимал прямо на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, эпатируя общественность.

Этот фильм позволяет зрителю вместе с героем, странноватым студентом, мечтающим создавать большое кино, окунуться в пространство Нового Голливуда начала 1970-х. Оказаться, например, на съемочной площадке «Апокалипсиса сегодня», поучаствовать в тусовках молодых бунтарей, которых никому не надо специально представлять: Спилберг, Коппола, Скорсезе и т.д.

Лысый парень не слишком ценит эту тусовку, потому что любит старый Голливуд, но его талант и нестандартное видение мира быстро привлекают к себе всеобщее внимание.

Режиссер: Джеймс Франко

В ролях: Джеймс Франко, Сет Роген, Джеки Уивер, Меган Фокс, Уилл Феррелл

Yesterday

Музыкальный фильм Дэнни Бойла больше напоминает ленты Ричарда Кертиса, который в титрах значится продюсером и автором сценария: Yesterday куда ближе к хитам типа «Четыре свадьбы и одни похороны» и «Ноттинг-Хилл», чем к «На игле» или «28 дней спустя». Из-за этого картина встретила неоднозначный прием у критиков. Ведущие киноиздания сожалеют, что оригинальная и озорная идея в итоге вылилась в заурядную романтическую комедию, пусть и с большим количеством прекрасно исполненных песен.

Здесь рассказывается о некоем Джеке Малике, который очнулся после ДТП и обнаружил, что попал в какую-то иную реальность. Там всё так, как и обычно, за одним исключением: это мир, где никогда не существовало группы The Beatles. Малик выдает их композиции за свои и быстро становится суперзвездой. Его карьера и отношения с красавицей Элли — главное, за чем следит зритель в перерыве между знакомыми композициями. Даже этого вполне достаточно, чтобы приятно и нескучно провести время в кинозале.

Режиссер: Дэнни Бойл

В ролях: Химеш Патель, Лили Джеймс, Софи Ди Мартино, Эллиз Шаппелль, Мира Сайал

«Воскресенье»

Новая работа отечественного режиссера Светланы Проскуриной, при всей простоте своей фабулы, очень загадочна и не так легко поддается расшифровке. В ней все события наполнены тайным смыслом, который неясен героям и больше всего похож на Судьбу, несущую каждого из них в своем направлении.

Это рассказ об одном дне провинциального чиновника. У него есть любовница и жена, а еще он очень хочет закончить ремонт пришедших в запустение аллей местного старого парка .

Много людей связано с ним прочными социальными нитями. А он в основном молчит и предпочитает откупаться от всех насущных проблем деньгами. Никто не знает, что творится в его голове, когда в очередное воскресенье всё вдруг катится в тартарары .

Начинается всё с дурацкого происшествия с любовницей и не менее дурацкой записки со словами «скоро умрешь». Ясно, что ничем хорошим это не кончится.

Режиссер: Светлана Проскурина

В ролях: Алексей Вертков, Вера Алентова, Владимир Ильин, Александра Ребенок, Агния Кузнецова

«Слон и бабочка»

Если бы среди продюсеров этой лирической комедии из Бельгии не было Мартина Скорсезе и братьев Дарденн, ее вряд ли бы заметили на перенасыщенном рынке европейского кино. Но именно такие «маленькие» ленты часто надолго оседают в памяти после просмотра.

Сюжет самый тривиальный: молодой человек по имени Антуан заехал навестить старую знакомую и встретил там свою маленькую дочь, которую никогда не видел . Няня опаздывает, маме нужно бежать, и Антуана просят побыть с девочкой. С этого и начинается история знакомства двух родных и в то же время далеких людей, рассказ о трепетной любви, страшащейся обнаружить себя и развеять возникшую магию.

Такое кино иногда называют терапевтическим, оно врачует душевные раны и делает это просто, ненавязчиво, деликатно . В «Слоне и бабочке» поднимаются темы расставания, взросления, развода, исправления старых ошибок и совершения новых.

Многочисленные забавные ситуации не отменяют трагического ощущения утраченных возможностей, времени, людей . Всех тут одинаково жалко, хотя помочь выдуманным персонажам вряд ли получится.

Режиссер: Амели ван Элбт

В ролях: Изабелла Барт, Тома Бланшар, Жюдит Шемла, Кристоф Коэнен, Элис де Ланкесэ