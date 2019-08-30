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Танец не на двоих: глухие стритдансеры, пьяные моряки и суперсобаки

Что смотреть в кино в эти выходные
Фото: IMAX
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Танец не на двоих: глухие стритдансеры, пьяные моряки и суперсобаки
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2019-08-29 13:14:55
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Риналь Мухаметов, исполняющий сложнейшие элементы уличных танцев; родители, которых убивают не то маньяки-садисты, не то горе; школьница-соня, чьи грезы меняют реальный мир; собаки, ставшие не только друзьями человека, но и его последней надеждой... Всё это персонажи фильмов, вышедших в прокат. «Известия» рассказывают, что смотреть в кино в эти выходные.

«В Кейптаунском порту…»

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Александр Велединский обычно работает на стыке авторского и коммерческого кино — сценарист «Бригады», режиссер мейнстримовых хитов «Живой» и «Географ глобус пропил», сейчас он занимается экранизацией романа Захара Прилепина «Обитель».

«В Кейптаунском порту…» — самая сложная и личная картина этого автора, целый год после премьеры на «Окне в Европу» в Выборге ожидавшая выхода в прокат. Здесь перемешаны времена и города, включая, кстати, реальный Кейптаун, где тоже проходили съемки. Герои тут всех возрастов и цветов кожи. Параллельные сюжетные линии поначалу выглядят абсолютно самостоятельными, и зрителю придется приложить немало усилий, чтобы сложить этот пазл в нечто цельное.

Отправной точкой для многочисленных событий фильма стал случай, в действительности произошедший с отцом Велединского в 1945 году. Со стороны всё выглядело так. На железнодорожных путях, в товарном вагоне, сидела женщина с ребенком. Вдруг с одной стороны появились вооруженные бандиты, переодетые в военную форму, а с другой к ним приблизился насвистывающий веселый мотивчик матрос. Завязавшуюся стычку мы рассмотрим во всех подробностях не один раз, получая, как в «Расемоне» у Акиры Куросавы, всё новые ракурсы, меняя наше отношение к случившемуся. А заодно мы узнаем, что вело ее участников к происшествию и как оно отозвалось десятилетия спустя в разных концах света.

Режиссер: Александр Велединский

В ролях: Евгений Ткачук, Владимир Стеклов, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Виталий Кищенко

«Битва»

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Что смотреть в кино в эти выходные

Выпускник экспериментальной мастерской Алексея Учителя во ВГИКе, Анар Аббасов дольше шел к признанию и славе, чем его однокурсники Иван Твердовский и Таисия Игуменцева. Идея «Битвы» возникла у него 10 лет назад, когда Аббасов снимал документальную короткометражку «Бетховен» о глухонемых танцорах. Понадобились годы, чтобы на основе собранного тогда материала сделать большую зрительскую игровую картину с Риналем Мухаметовым в главной роли и Учителем в качестве продюсера.

Актер «Гоголь-центра» играет роль танцора Антона, который в результате травмы перестал слышать. Но это не остановило его: оказалось, что есть люди, которые занимаются хореографией, даже если у них никогда не было слуха. Теперь перед Антоном стоит непростой выбор: продолжить участвовать в конкурсах по современному танцу самому или бросить все силы на работу с детским коллективом, где в нем так нуждаются. Для съемок Мухаметову пришлось очень много заниматься с преподавателями, и всё равно у актера здесь было целых шесть дублеров. В фильме снялись ведущие стритдансеры России.

Режиссер: Анар Аббасов

В ролях: Риналь Мухаметов, Анна Исаева, Екатерина Кукуй, Илья Антоненко, Игорь Миркурбанов

«Коко-ди Коко-да»

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Что смотреть в кино в эти выходные

Название эстетского скандинавского хоррора отсылает к детской песенке вроде считалочки и означает всего лишь «кукареку». Премьера картины состоялась на «Сандэнсе», где она вызвала огромный интерес у критиков и простых зрителей, оценивших ее неординарное и загадочное художественное решение. Стилистически оно близко и к Кубрику, и к Линчу, и к Бунюэлю, и к фон Триеру, расшифровывать «Коко-ди Коко-да» придется даже после просмотра, а лучше сходить на фильм еще раз, уже зная, чем всё закончится.

А начинается он с трагедии — после пикника умирает девочка, и наше внимание переключается на ее родителей. Они едут в автомобиле, останавливаются в лесу, ставят палатку, ложатся спать — а дальше начинается кошмар, из которого, кажется, невозможно выбраться. В кадре будет много изощренных пыток и убийств, грань между жизнью и смертью окажется настолько же неочевидной, как между сном и бодрствованием, фантазией и вымыслом. Нет сомнения, что это притча, развернутая метафора или, если угодно, вольная интерпретация песенки про петушка. Но такое страшное кино встречается редко, и не каждому зрителю хватит нервов (или восприятия очень черного юмора), чтобы не выбежать в ужасе из зала.

Режиссер: Йоханнес Нюхольм

В ролях: Петер Белли, Лейф Эдлунд Йоханссон, Ильва Галлон, Катарина Якобсон, Морад Балу Хачадорян

«Спящая принцесса»

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Аниме-хит несколько припозднился с выходом в российский прокат: с момента его премьеры прошло уже два года, и за это время он успел выйти во многих странах, где смотрят японскую анимацию. Ведущие издания еще тогда отметили мультик и выставили ему очень высокие оценки.

Главная героиня, школьница Коконэ, страдает чрезмерной сонливостью, ее «вырубает» даже в самые ответственные моменты. И тогда она оказывается в мрачноватом королевстве и следит за приключениями принцессы-волшебницы Ансьен, смахивающими на сюжет сказки про Аладдина. В какой-то момент грезы Коконэ начинают подозрительно напоминать реальность, а потом и непосредственно влиять на нее. Между тем отца Коконэ арестовывают по подозрению в промышленном шпионаже, и в деле фигурирует некий чрезвычайно важный планшет. Авторы мультика удачно смешали дизельпанк, фэнтези, детектив и триллер, так что «Принцесса» даже попала в лонг-лист «Оскара» 2018 года.

Режиссер: Кэндзи Камияма

В ролях: Мицуки Такахата, Синносукэ Мицусима, Ёсукэ Эгути, Арата Фурута, Риэ Кугимия

«Суперсобаки»

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Что смотреть в кино в эти выходные

Существует совершенно специфический продукт киноиндустрии — документальные фильмы в формате IMAX. Это всегда штучный товар высочайшего технического качества: поскольку эти ленты прокатываются только в специализированных кинотеатрах, которых в мире относительно немного, они должны представлять интерес для самого широкого круга зрителей, а для этого приходится быть безупречными. Их длительность редко превышает 50 минут, а сложная, дорогостоящая и громоздкая технология съемки налагает определенные ограничения на работу с материалом.

«Суперсобаки» — свежий пример такого релиза. Главная героиня — щенок по имени Хейла. Собаке предстоит пройти долгую и трудную тренировку, чтобы получить почетное звание спасателя. А чтобы понять, какой будет ее работа, мы знакомимся с лучшими представительницами этой «профессии», совершающими подвиги в невероятно живописных (и при этом смертельно опасных) концах света. Африка, Европа, Южная и Северная Америка — почти три года команда из 500 человек трудилась над созданием этого фильма, чтобы в итоге он стал хорошим развлечением для семейной аудитории.

Режиссер: Дэниэл Фергюсон

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