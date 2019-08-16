На том и этом свете: зеленые свиньи, космические роботы и живой Цой

Бразильский парень болтает с покойниками, фиолетовая злодейка готовит всем тотальное похолодание, а кумир миллионов исповедуется неизвестному мальчишке. Всё это — сюжетные мотивы фильмов, выходящих в прокат. «Известия» рассказывают, что смотреть в кино в эти выходные.

«Angry Birds 2 в кино»

Полгода трейлеры готовили семейную аудиторию к сиквелу «Angry Birds в кино». Практически все, кто приходит на сеансы вовремя и дисциплинированно смотрит рекламные ролики, запомнили, что главную злодейку зовут Зета, что она смешная, фиолетовая и очень симпатичная. Но чтобы противостоять ее проказам, старым врагам, птицам и свиньям, придется объединиться, придумать невероятно хитроумный план и отправиться в путешествие среди льдов.

Черный юмор, которым славилась оригинальная игра, никуда не делся, злых (и немного глуповатых) шуток стало даже больше, чем в первом фильме. Из-за этого в США картина даже получила рейтинг PG (вместе с родителями), что для анимационных блокбастеров редкость. А в России, похоже, мультику предстоит стать главным детским киноразвлечением до начала осени, сменив на этой позиции «Короля Льва».

Режиссер: Туроп Ван Орман

В ролях: Джейсон Судейкис, Джош Гад, Лесли Джонс, Билл Хейдер, Рэйчел Блум

«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»

В детстве Ксавье Долан снимался в кино и однажды написал письмо Леонардо Ди Каприо. В нем он выражал надежду, что однажды они сыграют вместе в одном фильме. Ответа не было. А потом Долан вырос, стал культовым режиссером и придумал историю про другого мальчика — который тоже отправил письмо известному артисту, Доновану, и вступил с ним в длительную исповедальную переписку. Звезда сериалов может выговориться только в эпистолярной форме. Картина начинается со смерти знаменитости, а его повзрослевший адресат рассказывает равнодушной журналистке, «как это было».

Лавры Ди Каприо и Долана, возможно, ждут исполнителя главной роли Джейкоба Тремблея. Этого исключительно талантливого молодого актера заметили в нашумевшем триллере «Комната», потом он сыграл в «Чуде». Вот и теперь он, как и в прошлых работах, легко оставляет позади именитых партнеров и заставляет следить только за сценами со своим участием.

Режиссер: Ксавье Долан

В ролях: Кит Харингтон, Натали Портман, Джейкоб Тремблей, Эмили Хэмпшир, Сьюзен Сарандон

«Игла»

Советское кино 1980-х еще долго будет оставаться актуальным, поэтому его перевыпуск на большом экране справедливо вызывает ажиотаж. Всего несколько месяцев назад в этом можно было убедиться, когда «Асса» Сергея Соловьева шла при переполненных залах. Причем многие смотрели ее впервые, и оказывалось, что даже новое поколение воспринимает фильм так, словно он снят сегодня. То же, вероятно, будет с другим культовым анархистским манифестом, нугмановской «Иглой». Харизма Виктора Цоя, ощущение веселой импровизации и тотального социального бунта действуют, как панк-концерт и, одновременно, как политическое высказывание.

Цой играет одинокого интроверта Моро, который приезжает в Алма-Ату после долгого отсутствия, встречается с сомнительными старыми знакомыми и понимает, что его бывшая любимая Дина подсела на наркотики. Моро решает убить двух зайцев сразу — помочь подруге преодолеть зависимость и наказать местных наркодилеров. В 1988 году фильм был прокатным хитом, школьники ходили на него целыми классами, а знатоки музыкального андеграунда были счастливы увидеть на экране еще одного своего кумира — Петра Мамонова.

Режиссер: Рашид Нугманов

В ролях: Виктор Цой, Марина Смирнова, Петр Мамонов, Александр Баширов, Архимед Искаков

«Мобильный воин Гандам: Нарратив»

Новая и очень важная страница в истории многоуровневой «вселенной» «Гандама» рассчитана в первую очередь на посвященных. С 1979 года, после выхода первого мультсериала, были выпущены сотни часов космических приключений, наполненных большими человеческими драмами и масштабными боями гигантских пилотируемых боевых роботов. События развивались в параллельных временных пластах — «Гандам» по количеству героев и сюжетов оставляет далеко позади «Звездные войны», с которыми его часто и справедливо сравнивают.

Миллионы российских зрителей смотрели оригинальный сериал по ТВ и помнят его главных героев и вечных противников Амуро Рэя и Чара Азнабля. Один сражался за Землю, другой — за орбитальную колонию Зеон, объявившую независимость и бросившую вызов метрополии. В «Нарративе» мы видим, как хрупкий баланс, достигнутый после заключения мира, оказывается под угрозой: космические просторы бороздит золотистый робот, способный уничтожать целые флотилии. Трое друзей детства, каждый со своими «тараканами», пытаются найти его и раскрыть тайну, критичную для выживания человечества. А тайна эта, в свою очередь, непосредственно связана с сюжетом старого «Гандама». Специально для финала российской дублированной версии Илья Лагутенко записал новую версию своей песни «Космический десантник».

Режиссер: Сюнъити Ёсидзава

В ролях: Юитиро Умэхара, Дзюнъя Эноки, Аю Мацуура, Томо Муранака, Кадзухиро Ямадзи

«Голоса с того света»

Деннисон Рамалью давно известен знатокам хорроров — его малобюджетные короткометражки пользуются большой популярностью. Полнометражный дебют «Голоса с того света» ждали с нетерпением, так что свой зритель у картины уже есть.

Первое впечатление от фильма может быть обманчивым, потому что Рамалью микширует жанры, сбивая с толку и заставляя гадать, социальная это сатира или черная эксцентрическая комедия. Главный герой работает в морге Рио-де-Жанейро, и есть у него одна особенность: он может разговаривать с трупами. Парень спокойно относится к своему дару, может выполнить мелкие поручения покойных или просто поболтать с ними о пустяках. Но потом он совершает ошибку, и с ним и его семьей начинается жуткий кошмар, превращающий фильм в полноценный и, пожалуй, слишком серьезный хоррор, где уже как-то не до шуток. Стилистика «Голосов» понравится не каждому, но вообще дебют у Рамалью получился нестыдный.

Режиссер: Деннисон Рамалью

В ролях: Даниэль де Оливейра, Фабиула Нассименту, Бьянка Компрату, Маркос Клигман, Анналара Пратес