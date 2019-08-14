Требуют наши глаза: «Игла» вернется в прокат в день памяти Виктора Цоя

Легендарная «Игла» вернется на большой экран спустя 30 лет. Кинотеатры сети КАРО покажут культовый фильм в день памяти Виктора Цоя, 15 августа, причем впервые в России будет демонстрироваться отреставрированная версия — за процессом следил сам режиссер Рашид Нугманов. Он лично вместе с другими членами съемочной группы представит и обсудит со зрителями картину на показе в московском киноцентре «Октябрь».

«Игла» вышла в широкий советский прокат в 1989 году. История противостояния одинокого странника Моро с бандой наркоторговцев мгновенно стала хитом, а ее главный актер — лидер группы «Кино» Виктор Цой (чьи песни «Группа крови» и «Звезда по имени солнце» звучат в кадре) окончательно превратился в голос поколения. Буквально годом ранее вышел другой культовый фильм тех лет, «АССА» Сергея Соловьева, где в финале Виктор Цой потребовал «Перемен».

— Конечно, я смотрел «Иглу» уже бессчетное количество раз, но странное дело — я сам ее создал и знаю до мельчайших нюансов, но каждый раз нахожу что-то новое. Многие зрители говорят о том же эффекте. Не случайно «Игла» стала одним из лидеров проката, потому что люди шли смотреть ее снова и снова. И это характерно не только для советских зрителей. У меня до сих пор хранится письмо от японской поклонницы, где она говорит, что смотрела «Иглу» 21 раз. Парень из Нью-Йорка побил ее рекорд — 35 просмотров! — поделился с «Известиями» Рашид Нугманов.

Секрет долголетия фильма сам режиссер видит не только в фигуре Виктора Цоя, но и в универсальности рассказанной истории. Казалось бы, криминальный сюжет был сознательно очищен до архетипа. Все частности, ненужные объяснения и мотивировки, равно как и приметы времени, были безжалостно удалены из кадра. Поэтому, полагает Нугманов, что тогда, что сегодня каждый зритель может свободно примерить этот фильм на себя.

— Искусство не стареет, покуда остается частью жизни. Очень хочется надеяться, что с «Иглой» это будет именно так. И даже если всё, о чем мы тогда переживали, стало сегодня неинтересно, можно просто отнестись к картине как к документу эпохи. В любом случае это один из последних фильмов того времени, когда все мы еще жили вместе в огромной, ныне несуществующей стране и думали об общем будущем. И самое главное — он продолжает жить собственной жизнью, уже независимой от нас, — рассказал режиссер.

Фильм был отреставрирован по отсканированному негативу из Госфильмофонда, сами работы проходили на «Мосфильме». Каждый кадр был тщательно очищен от мелких царапинок, дефектов пленки и проявки, однако характерное «зерно» было бережно сохранено. Также был восстановлен оригинальный звук и саундтрек — в частности, удалось вытащить даже мельчайшие звуки, которые были заложены во время микширования, но затем потеряны при переводе на оптическую фонограмму в кинотеатрах.

Как пояснила «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, каждый показ в рамках «КАРО.Арт» является исключительным (сама специфика проекта диктует индивидуальный подход), но работа с «Иглой» занимает особое место по нескольким причинам.

— Прежде всего мы действительно хотим почтить память Виктора Цоя. Кроме того, фильм впервые стал доступен в отреставрированном виде — а такие культовые картины должны жить на большом экране. Вообще перевыпуск классики — это новый тренд. Достаточно посмотреть на цифры «Бойцовского клуба» (фильм вышел в повторный прокат в конце июля и собрал более 20 млн рублей. — «Известия»). Однако наши картины несправедливо пользуются меньшим спросом, чем зарубежные, и в наших планах — привить аудитории привычку ходить в кино на отечественные знаковые фильмы, — рассказала Ольга Зинякова.

Показы пройдут во всех кинотеатрах сети в восьми городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте и Тюмени.