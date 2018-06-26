Опен-эйр «Кинопробы», завершившийся в Новгородской области, — фестиваль молодой, дерзкий, лишенный форматов и тщательно подготовленный. Три десятка групп в диапазоне от маститых хедлайнеров до задорных местных команд. Дружелюбная атмосфера, царившая на поле все три дня, — явная гарантия того, что «Кинопробы» в скором времени могут стать одним из главных музыкальных событий лета.

Место проведения — станция Окуловка в Новгородской области — выбрано не случайно. Именно здесь, рядом с вокзалом, наконец-то нашел свое пристанище памятник Виктору Цою работы скульптора Алексея Благовестнова. В Москве и Санкт-Петербурге монумент не прижился, зато пришелся ко двору в немного неожиданном месте. Идея провести здесь «Кинопробы» принадлежит "триумвирату", в который вошли новгородец Игорь Селиверстов, петербуржец Игорь Гудков и московский продюсер, в прошлом один из организаторов фестиваля «Нашествие», Юрий Донцов.

От памятника Цою к фестивальному полю, расположенному на территории бывшего аэродрома, все три дня тянулась пестрая толпа публики, приехавшая из Новгорода, Питера и Москвы. Затевая большой фестиваль, организаторы немного нервничали — приедет ли народ? Но в первый же вечер двухчасовой сет «ДДТ» развеял все сомнения.

Юрий Шевчук, вспомнив роковой июнь 1941-го, отказался от точной программы нынешнего тура «История звука», внеся в него корректировки. Выступление началось с исполнения фрагмента Седьмой «блокадной» симфонии Шостаковича, продолжилось «Темной ночью» и «Синим платочком». Ну, а дальше «ДДТ» развернулись во всю ширь своей программы, начиная с материала альбома «Время» (1985) до недавно вышедшего «Галя, ходи». С неизменным размахом звука, света и души Юрия Юлиановича.

Одно из условий участия в «Кинопробах» — исполнение каждой группой песни из репертуара «Кино», и к этому все артисты подошли ответственно. Самой оригинальной трактовкой цоевского наследия стала песня «Троллейбус», исполненная московской группой Mordor в сопровождении волынок устрашающего индастриал-коллектива Tanzwut, органично вписавшаяся в один из лучших сетов фестиваля. Дельфин, отношение к Цою имеющий опосредованное, представил очень яркую программу, которая несмотря на, возможно, не слишком позитивное настроение показала: в русскоязычной музыке настоящие поэты не перевелись.

Подгрузившись музыкой со сцены, можно было найти немало интересного и на поле. Прямиком с питерской Пушкинской, 10 на «Кинопробы» приехал музей «Реалии русского рока» Владимира Рекшана. Здесь же стоял неподъемный винтажный офортный станок начала прошлого века, на котором художник Юрий Штанков печатал на память портреты Виктора Цоя и Майка Науменко.

За три дня фестиваля через его поле прошло около 30 тыс. человек, по достоинству оценивших 180 кВт звука и 250 кВт света, задействованных на огромной сцене. Заехал на фестиваль с дружеским визитом и губернатор Новгородской области Сергей Никитин. Он рассказал «Известиям», что в роке любит хорошие тексты, предпочитает «Сплин» и ранний «Аквариум». Свою стратегию по перспективам форума Никитин сформулировал так: «Нужно поливать то, что само растет, и «Кинопробы» — яркий тому пример. Если такая площадка есть, возможно, имеет смысл делать ее главной в Новгородской области, и не только для музыкальных фестивалей».

Самым неожиданным гостем фестиваля стал Леонид Агутин, взявшийся за песню «Кончится лето». Интересная аранжировка подразумевала произнесение цоевского текста гораздо быстрее, чем в оригинале, но из-за технического сбоя допевать песню пришлось в унисон с залом, что в контексте дружеского приема артиста из абсолютно другой оперы выглядело очень ярко.

Одним из самых ярких сетов стало выступление группы «Би-2». Огромный трейлер с аппаратурой и надписью на борту «Горизонт событий/Tour/», конечно, подтверждал серьезность намерений музыкантов, но, пока на сцене не расцвел красками и удивительными картинами огромный светодиодный экран, оценить масштаб шоу было трудно. Как и понять правомерность того, что именно «Би-2» было доверено под грохот салюта закрывать фестиваль.