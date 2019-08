Апокалипсисы сегодня: нежные гангстеры и крокодилы-людоеды

Провинциальная банда терроризирует город. Отец спасает дочь от полчищ мародеров. В элитной школе проводят ритуалы вуду. Рептилии атакуют подвалы Флориды. На жизнь американского президента опять кто-то покушается. «Известия» рассказывают, что смотреть в кино в эти выходные.

«Бык»

Победитель последнего «Кинотавра» и фестиваля в Карловых Варах драма дебютанта Бориса Акопова нравится далеко не всем. Кто-то видит в ней воспевание лихих 1990-х, кого-то, напротив, не устраивает то, что эта эпоха представлена однобоко, если не карикатурно. Но нельзя отрицать, что «Бык» понятен любому зрителю, он захватывает с первой минуты и уже не отпускает.

Это история о юноше с криминальным прошлым, опытом отсидки и горячим желанием однажды прорваться со своей группировкой в столицу, чтобы там работать по-крупному. Но пока Антон по прозвищу Бык пытается найти баланс между лидерскими амбициями, больным сердцем и своей семьей, которая ему дороже всего на свете.

Не стоит ждать от фильма повторения сюжетов «Брата», «Бригады» или «Бумера». Это совсем не романтизация преступной жизни с показной удалью и стремлением самому решать, на чьей стороне правда. Напротив, речь пойдет об уязвимости и бессилии перед царящим повсюду произволом. Этот конфликт решает для себя не только Бык, великолепно сыгранный Юрием Борисовым, но и практически все герои картины.

Режиссеру удалось актуализировать давно ушедшую эпоху без тени ностальгии, и ориентировался он на лучшие образцы гангстерского кино, что особенно заметно по фабуле.

Режиссер: Борис Акопов

В ролях: Юрий Борисов, Стася Милославская, Игорь Савочкин, Алексей Филимонов, Сергей Двойников и другие

«Свет моей жизни»

Аскетичный постапокалиптический триллер Кейси Аффлека — будто пародия на культовую видеоигру The Last of Us: мир охвачен безумием, все женщины умерли от неизвестной болезни, но есть девочка (Анна Пнёвски), которая уцелела и, вероятно, является спасением человечества. Много лет ее отец (его играет сам Аффлек) скрывается с ней по лесам, но дочь растет и встреченным незнакомцам всё сложнее верить, что это просто мальчик Алекс. Жизнь двоих бродяг становится всё опаснее.

Саспенса здесь много, но Аффлек не стал снимать психологический триллер или survival horror, выбрав более медитативную форму роуд-муви в духе Вима Вендерса или Гаса ван Сента. Первая сцена длится 12 минут: отец пытается рассказать дочери сказку на ночь, но постоянно сбивается, отвечая на ее пытливые вопросы.

Раз уж на то пошло, «Свет моей жизни» — о необходимости проговаривать с детьми самые главные вещи, которые прежде нужно разъяснить себе самому. Диковатая, но умная девочка-подросток, мессия поневоле, постепенно становится для теряющего силы отца учителем, спасением и просто лучшим другом, а пока он должен подготовить ее выживать без него. Забыть этот тонкий и великолепно сыгранный фильм будет сложно.

Режиссер: Кейси Аффлек

В ролях: Кейси Аффлек, Анна Пнёвски, Том Бауэр, Элизабет Мосс, Хротгар Мэтьюз

«Малышка зомби»

Те, кто следит за творчеством крупного французского режиссера Бертрана Бонелло, конечно, понимают, что за игривым названием то ли хоррора, то ли черной комедии скрывается нечто гораздо более сложное, не подающееся строгому жанровому определению.

Основное место действия — элитная школа для девочек, где каждая ученица из семьи выдающихся, признанных Францией людей. Тема наследия приобретает особенно важное значение, когда загадочная чернокожая девушка при вступлении в «тайный» кружок начинает рассказывать о прошлом своей семьи: ее дед был самым настоящим зомби, околдованным посредством ритуала вуду.

Главная героиня Фанни поначалу относится ко всему этому с праздным любопытством: ее больше занимает переписка с одним прекрасным юношей. Но когда она получает от него горькое сообщение, то решает использовать магию вуду для мести. Шокирующие повороты сюжета отстранены постоянным переключением между временами и героями.

Бонелло построил фильм так, чтобы загипнотизированный и сбитый с толку зритель постепенно вошел в транс. Совсем как народ, исповедующий загадочную религию вуду и по-особенному относящийся к музыке, свободе и личному выбору.

Режиссер: Бертран Бонелло

В ролях: Луиз Лабек, Висланда Луима, Катиана Мильфор, Макенсон Бижу, Адиль Давид

«Падение ангела»

Третий фильм франшизы «Падение Олимпа», в каждой серии которой приходится спасать американского президента от смертельной опасности. В прошлых частях президента играл Аарон Экхарт, теперь его место занял Морган Фриман. Последний в интервью шутит, что согласился на эту работу только ради денег. А вот исполнитель главной роли суперагента Майка Бэннинга Джерард Батлер относится к новой картине куда более серьезно, считая, что по глубине и проработке протагониста «Падение ангела» стоит рядом с «Логаном», неординарным триллером об известном персонаже комиксов Росомахе.

Ангел-хранитель президента Бэннинг оказывается здесь жертвой провокации и должен доказать свою невиновность, а заодно, как обычно, спасти жизнь другу и боссу. Показано всё это не менее эффектно, чем в предыдущих фильмах — экшена, часто вполне фантастического, будет много.

В России серия «Падение Олимпа» пользуется умеренной популярностью, ее представители собирали у нас в прокате порядка 150 млн рублей каждый. Учитывая, что релизов других боевиков на этой неделе не планируется, результат может быть схожим.

Режиссер: Рик Роман Во

В ролях: Джерард Батлер, Пайпер Перабо, Морган Фриман, Джада Пинкетт Смит, Дэнни Хьюстон

«Капкан»

Один из бесчисленных наследников спилберговских «Челюстей» выделяется как минимум тем, что создан мастерами жанра : Александр Ажа специализируется на зрелищных хоррорах, а продюсером этой ленты выступил Сэм Рэйми, в равной степени филигранно снимающий фильмы о зловещих мертвецах, Спайдермене и Волшебнике Оз.

Главная фишка данного эпигона в том, что вместо акул — крокодилы, а весь кошмар происходит в подвале затопленного наводнением дома во Флориде . Именно там девушка Хейли пытается спасти от смерти тяжелораненого отца. Хейли играет молодая, привлекательная и талантливая Кая Скоделарио, известная широкому зрителю по последним «Пиратам Карибского моря», а фестивальному — по «Грозовому перевалу» Андреа Арнольд.

Не стоит ждать от «Капкана» оригинальности или, как это часто бывает с хоррорами, политической метафоры. Это чисто развлекательный продукт, сделанный стопроцентными профессионалами своего дела, зрелищный, простой и временами страшный.

Режиссер: Александр Ажа

В ролях: Кая Скоделарио, Барри Пеппер, Морфидд Кларк, Росс Андерсон, Хосе Пальма