Очень страшное кино: возвращение Пеннивайза, нацисты, холера и дефолт

Второй раз подряд главной премьерой уик-энда становится хоррор: «Оно 2» сменяет на пьедестале куда менее замысловатый «Я иду искать». Также выходят семейная драма о советской Одессе, новый фильм от автора «Жизни других», эпик о Древнем Китае и саркастическая зарисовка о корейском финансовом кризисе. «Известия» рассказывают, что смотреть в кино в эти выходные .

«Оно 2»

Главная претензия критиков к сиквелу хоррора по Стивену Кингу — получилось совсем не страшно . И немного длинновато, фильм идет почти три часа, что для этого жанра редкость. Но в целом все сходятся на том, что «Оно 2» по всем показателям более масштабный и впечатляющий проект, чем первая часть .

Это подтверждает и актерский ансамбль фильма: повзрослевших героев сыграли, в том числе, Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой, а перевоплотившийся в демонического клоуна Пеннивайза Билл Скарсгард по-настоящему, без всяких спецэффектов, вращал глазами в разные стороны, пугая коллег на площадке.

События разворачиваются 27 лет спустя после кошмаров из первого «Оно». Члены «Клуба неудачников» выросли, забыли о своих детских страхах, зато обзавелись взрослыми. А это уже для кое-кого повод отлично повеселиться и поиздеваться над несчастными жертвами.

Большим сюрпризом для многих будет обнаружить в маленькой роли культовую фигуру авторского кино Ксавье Долана. Он буквально умолял режиссера дать ему сыграть в фильме, говорил, что согласен быть хоть дверной ручкой или занавеской. Даже немного жаль, что Мускетти не поймал Долана на слове.

Режиссер: Андрес Мускетти

В ролях: Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Билл Скарсгард

«Работа без авторства»

Флориан Хенкель фон Доннерсмарк стал известен на весь мир в 2007 году, когда его картина «Жизнь других» про работу Штази получила «Оскар». Новый фильм «Работа без авторства» тоже оскаровский номинант, а в одной из главных ролей здесь опять харизматичный Себастьян Кох. Только теперь у него сугубо отрицательный герой, а положительный персонаж достался молодому Тому Шиллингу, прославившемуся после громкого мини-сериала «Наши матери, наши отцы». Сценарий основан на биографии художника Герхарда Рихтера.

Это эпическое повествование в духе «Двадцатого века» Бернардо Бертолуччи или «Вкуса солнечного света» Иштвана Сабо . Германия здесь предстает страной, зараженной то нацизмом, то социализмом. Оба режима подавляют личность, выбирают за человека, как ему жить и чувствовать. И нужно быть настолько сильным и смелым, как юный студент Курт, чтобы противостоять любым внешним воздействиям и прислушиваться только к своей совести.

В каком-то смысле фильм — инструкция, как остаться свободным несмотря ни на что. И напоминание, какую цену придется за это заплатить .

Режиссер: Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

В ролях: Том Шиллинг, Себастьян Кох, Паула Бир, Саския Розендаль, Оливер Мазуччи

«Одесса»

Новая работа Валерия Тодоровского обратила на себя внимание задолго до выхода в прокат. Группе не дали снимать в самой Одессе , как планировалось, и это долго и публично обсуждалось в связи с политическими событиями на Украине.

Потом выдающийся художник-постановщик Владимир Гудилин выстроил на «Мосфильме» для этого проекта не просто декорацию, но самый настоящий одесский дворик с обжитыми квартирами, в которых были газ, вода и электричество, специально высаженными деревьями и даже чуланом, где полки были забиты настоящими вареньями и соленьями.

Интерес публики вызывали звездный каст и полемизирующий с набоковской «Лолитой» сюжет.

Кроме того, сценарий во многом автобиографичен и основан на детских воспоминаниях Тодоровского о лете 1970 года, когда Одесса была закрыта на карантин в связи с эпидемией холеры. В городе пахло смертью, и в этой западне одна местная семья переживает ряд больших драм, в которых личное и общественное невозможно разделить, а смешное тесно соседствует с трагическим.

Уже по первым минутам становится ясно, почему так важно было создать тот самый знаменитый дворик и впустить туда «чужака», столичного журналиста-международника в импортных шмотках, чтобы на этом столкновении выстроить сложную (временами даже слишком) систему конфликтов.

Режиссер: Валерий Тодоровский

В ролях: Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт, Евгения Брик

«Царство»

Император Ин Чжэн в III веке до н.э. впервые объединил семь разрозненных царств Китая в единое государство, построил Великую стену, создал себе загробное войско, сегодня известное как Терракотовая армия, и сделал много другого, чтобы войти в историю . Об этом периоде в Японии существует суперпопулярная манга «Царство», снято два сезона мультсериала, а теперь вышел полнометражный фильм, став на родине самым кассовым за год.

В ленте рассказывается вымышленная история о молодости Ин Чжэна, молодого правителя царства Цинь, лишившегося престола в результате государственного переворота и вынужденного скрываться от наемных убийц.

Но главный герой не он, а два мальчика-раба, Синь и Пяо, которые решили день и ночь тренироваться на мечах, чтобы когда-нибудь стать величайшими воинами, а если повезет, то и генералами. Им обоим предстоит сыграть важную роль в судьбе китайского правителя. «Царство» снят в классической манере, даже временами старомодно, опирается на японские самурайские экшены и, в еще большей степени, на старые голливудские блокбастеры вплоть до «Звездных войн».

Режиссер: Синсуке Сато

В ролях: Кэнто Ямадзаки, Рё Ёсидзава, Масами Нагасава, Канна Хасимото, Каната Хонго

«Дефолт»

Корейское кино у российского зрителя тесно связано с именами радикальных авторов, создающих большие поэтические высказывания, таких как Ким Ки Дук, Пак Чхан-ук, Ли Чхан-дон, Пон Чжун-хо. Тем интереснее увидеть от кинематографистов полуострова мейнстримный памфлет, а не артхаус. Между прочим, одну из главных ролей в нем сыграл Ю А-ин, запомнившийся многим по загадочной драме «Пылающий».

Этот фильм — своего рода аналог американской комедии «Игра на понижение», может быть, выполненный с меньшим артистизмом и лишенный экспериментов с киноязыком, но за счет этого более цельный, меткий и жесткий. Он рассказывает о финансовом кризисе, случившемся в Южной Корее приблизительно тогда же, что и у нас, в 1997–1998 годах.

Как и в американской картине, здесь среди героев есть представители разных слоев населения, но основные партии отданы правительству и финансовым экспертам. Всем очевидно, что надвигается дефолт, но кто-то пытается нажиться на катастрофе, кто-то намерен хотя бы спасти свой бизнес, а для некоторых это повод для изощренной международной политической игры.

Переговоры с МВФ (его представителя сыграл Венсан Кассель), влияние Вашингтона, информационная война вокруг кризиса, массовое обнищание в результате ошибок «сверху»…

Российскому зрителю всё это слишком знакомо, а потому и фильм должен задеть за живое.

Режиссер: Чхве Гук-хи

В ролях: Ким Хе-су, Ю А-ин, Хо Джун-хо, Чо У-джин, Венсан Кассель