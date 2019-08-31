Простите наш французский: Марион Котийяр собирает друзей

В российский прокат вышли «Маленькие секреты большой компании» — драматичная комедия (или ироничная драма) Гийома Кане, продолжение его нашумевшего фильма девятилетней давности с почти аналогичным названием — те же секреты, но еще без компании. Формула первой части сохранена почти в точности: закадычные друзья снова веселятся и ссорятся на Лазурном Берегу. К своим ролям вернулись Франсуа Клюзе (тот самый богач из «1+1»), Марион Котийяр, Жан Дюжарден, Бенуа Мажимель и еще несколько звезд французского кино. Кроме того, к старым знакомым добавился Хосе Гарсия.

Прошедшее десятилетие для Макса (Клюзе) обернулось чередой катастроф. От некогда успешного бизнеса остались одни долги, брак распался, отношения с друзьями разладились вконец — да и черт с ними, глаза бы их не видели, предателей. А кульминация всех несчастий — необходимость продать загородный дом неподалеку от Ниццы, символ карьерного успеха и постылый музей юности, где каждая скрипучая доска напоминает о шумных попойках. Накануне своего юбилея Макс приезжает в эту обитель тишины, чтобы побыть одному и подготовиться к приходу риелтора. Но не тут-то было — друзья-товарищи нежданно нагрянули всем табором, чтобы устроить ему сюрприз.

Первые «Маленькие секреты» собрали почти $50 млн вкупе с номинациями на «Сезар» и призом Европейской киноакадемии, благодаря чему успешный артист Гийом Кане («Пляж» Дэнни Бойла) упрочил реноме перспективного постановщика. С тех пор много воды утекло, Кане успел громко провалиться в Голливуде с триллером «Кровные узы», сняться на родине в добром десятке фильмов, но без прежнего успеха, а потом еще раз попробовать силы в режиссуре с сатирической (якобы) автобиографией про кризис среднего возраста с самим собой в роли себя («Вечно молодой»).

Сиквел как бы подводит итоги этого не очень благополучного периода его карьеры. Конечно, смотреть первый фильм перед просмотром второго совсем не обязательно, почти все ружья стреляют и так, но на контрасте обе картины работают гораздо эффективнее. Как отдельная единица «Маленькие секреты 2» похожи на совсем уж мизантропическую версию «Идеальных незнакомцев»: близкие и родные за годы совместной жизни накопили столько скелетов в шкафу, обид, упреков, что, оказавшись вместе, даже не пытаются ничего скрывать. Однако вместе дилогия работает как прекрасная иллюстрация, насколько странное чувство юмора бывает у судьбы.

Даже в первом фильме среди персонажей сложно найти однозначно симпатичного или гармоничного человека — кто глуп, кто самонадеян, а кто слишком слаб перед натиском собственных страстей. Но в компании они как-то уравновешивали и дополняли друг друга, недостатки одного в сочетании с недостатками другого давали в сумме общую гармонию. Но в новых «Маленьких секретах» они умудрились растерять друг друга, и, как следствие, мало кто остался собой. Круче всех изменилась героиня Марион Котийяр (к слову, актриса — уже больше десяти лет как гражданская жена Кане). В свои сорок с маленьким ребенком на руках она ведет себя как легкомысленный подросток.

Однако стоит им собраться вместе, как проржавевшие шестеренки заскрипели вновь, годы пошли вспять, а ссоры стали вдруг целебной терапией. Пусть второй серии не достает обаяния, легкости и юмора первой части, но саму историю она итожит отлично: настоящие друзья — всё равно что вторая семья. И тяжело порой, и утомительно, но где еще тебя примут таким, какой ты есть, а главное — помогут стать лучше.