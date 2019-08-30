Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Битва» (6+)

Режиссер: Анар Аббасов, в ролях: Риналь Мухаметов, Игорь Миркурбанов, Виталий Коваленко, Александр Саюталин, Ян Гэ, Анна Исаева, Екатерина Кукуй и др.

Мечты стрит-дансера Антона о покорении танцевального Олимпа рушатся, когда случайная травма погружает его в мир тишины. С утратой способности слышать Антон теряет и смысл жизни. Но именно в этот тяжелый момент он встречает настоящую любовь и обретает свое призвание. Страсть к движению стереть невозможно, а глухота не приговор. Антон учится слышать музыку, идущую изнутри, и начинает обучать танцам ребят с нарушением слуха. Он готовит необыкновенный номер и идет на риск, соединяя в новой постановке свою бывшую команду и глухих детей.

«Я иду искать» (18+)

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Режиссёры: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт, в ролях: Самара Уивинг, Адам Броди, Марк О’Брайэн, Генри Черни, Энди МакДауэлл, Мелани Скрофано и др.

Юная невеста знакомится с родителями своего супруга. Эта встреча превращается в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть.

«Команда мечты» (6+)

Фото: Централ Партнершип

Режиссеры: Максим Зыков, Филипп Абрютин, в ролях: Ян Цапник, Роман Мадянов, Юрий Стоянов, Владимир Сычёв, Анна Чурина, Катерина Мирошкина и др.

Спортивного комментатора Степана Вершинина увольняют с телеканала из-за вспыльчивого характера. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает современных Ромео и Джульетту — Артура и Катю, которым предстоит выбрать, что для них важнее: победа или любовь.

«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» (12+)

Фото: Пионер

Режиссер: Майк Ньюэлл, в ролях: Лили Джеймс, Глен Пауэлл, Джессика Браун-Финдли, Кэтрин Паркинсон, Мэттью Гуд, Том Кортни, Пенелопа Уилтон, Брона Галлахер и др.

Молодая писательница Джулиет живет в послевоенном Лондоне и пытается найти сюжет для новой книги. Об ужасах войны писать ей решительно не хочется, а прочие темы кажутся либо скучными, либо неуместными. На помощь приходит письмо одного свиновода с острова Гернси, которое переворачивает ее жизнь.

«Кокоша — маленький дракон. Приключения в джунглях» (6+)

Фото: Престиж Кино

Режиссер: Энтони Пауэр

Каникулы, родители отправляют Кокошу и его закадычного приятеля Оскара в летний лагерь для юных драконов и драконесс. Друзья разрабатывают тайную спецоперацию по нелегальной отправке к месту отдыха их лучшей подружки, дикобразихи Матильды. Веселое и увлекательное путешествие неразлучной троицы быстро превращается в опаснейшее приключение.

«Последнее испытание» (16+)

Фото: RFG Distribution

Режиссер: Алексей Петрухин, в ролях: Ирина Купченко, Ирина Алфёрова, Андрей Мерзликин, Елена Захарова, Алиса Гребенщикова, Игорь Жижикин и др.

На сцене, где должна была пройти премьера мюзикла, разыгралась драма. Люди, ставшие заложниками, сумели пройти страшное испытание, сохранив человеческое достоинство и мужество.

«Суперсобаки» (6+)

Фото: IMAX

Режиссер: Дэниэл Фергюсон

На протяжении многих лет в разных уголках планеты собаки помогают людям в спасательных и поисковых операциях, делая подчас невозможное. Щенок Хейла подходит по своим параметрам для того, чтобы присоединиться к группе собак-спасателей, однако ей предстоят долгие месяцы тренировок и испытаний, прежде чем она станет полноправным членом команды. Эта история показывает, что настоящие супергерои встречаются не только среди людей.

«Земля Эльзы» (12+)

Фото: пресс-служба Московского театра «Et Cetera»/et-cetera.ru

Спектакль режиссера Натальи Тарадиной по пьесе Ярославы Пулинович. Можно прожить длинную жизнь, не познав счастья любви. Так бы и произошло с героями пьесы, если бы они однажды не встретились. Уже в почтенном возрасте, на исходе жизни, они впервые полюбили... В главных ролях — народные артисты России Людмила Дмитриева и Евгений Стеблов.

30 августа, 19.00, Et Cetera

«Месяц в деревне» (12+)

Фото: пресс-служба Театра имени Моссовета/mossoveta.ru/Сергей Петров

В центре спектакля Ивана Орлова — любовный треугольник, вглядываясь в который, режиссёр исследует разрушительную силу страсти. В постановке переплетаются смешное и грустное, а оформление и костюмы художника Евгения Лемешонка создают усадебно-дачную атмосферу.

30 августа, 19.00, Театр имени Моссовета, сцена «Под крышей»

«Поздняя любовь» (16+)

Фото: пресс-служба Театра на Малой Бронной/mbronnaya.ru

Спектакль режиссера Евгения Арье по пьесе Валерия Мухарьямова «В тени виноградника» — трогательная история одинокого человека Гарри Бендинере. Однажды на пороге его дома появляется удивительная женщина и зажигает в его сердце огонь. Жизнь Гарри наполняется смыслом и верой, и он без страха готов встретить новый день, чтобы сделать то, что не успел. Роли играют Клара Новикова, Леонид Каневский и Даниил Спиваковский.

31 августа, 19.00, Театр на Малой Бронной

«Кант» (16+)

Фото: пресс-служба Московского академического театра им. Вл. Маяковского/mayakovsky.ru

Миндаугас Карбаускис поставил спектакль-обед. Действие разворачивается в ноябре 1784 года в Кёнигсберге, Принцессинштрассе 3, в доме, принадлежащем Канту. У него традиционный обед с гостями: как известно, философ выработал свои правила застольной беседы. В этом искусстве компании нет равных.

31 августа, 18.00, Московский академический театр им. Вл. Маяковского

«Гвидон» (12+)

Фото: пресс-служба Театра «Школа драматического искусства»/sdart.ru

Опера «Гвидон» композитора Александра Маноцкова, написанная на тексты Даниила Хармса. Постановка создает непривычный образ поэтического творчества — со светлым влюбленным взглядом на жизнь и живой радостной религиозностью. Режиссер — Александр Огарев.

1 сентября, 19.00, Театр «Школа драматического искусства»

«Интерфейс происходящего» (0+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В рамках междисциплинарного проекта Techne о технологическом искусстве проходит выставка работ современного художника Дмитрия Морозова, известного в мире под псевдонимом ::vtol::. Зрителей на экспозиции встречают роботы-музыканты, роутеры-поэты и проектор-кинорежиссёр. Художественный метод Морозова во многом уникален: он собирает и программирует роботов, которые лишены какого-либо утилитарного предназначения. Единственная их задача — впечатлять и заставлять задуматься о будущем человечества.

До 29 сентября, РОСИЗО–ГЦСИ

«Новая Третьяковка. Начало. Дар Вероники Николаевны Сукоян» (0+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Третьяковская галерея представляет выставку об истории своего здания на Крымском Валу, одного из лучших образцов архитектуры советского модернизма. В экспозицию вошли более 120 произведений — от первых эскизов 1950-х годов, оригинальной графики, фотографий, документов и до проектов реконструкции 2000-х. Экспонаты переданы галерее в дар Вероникой Николаевной Сукоян, дочерью крупного советского архитектора, одного из авторов проекта здания на Крымском Валу Николая Петровича Сукояна.

До 13 октября, Новая Третьяковка, залы 1–2