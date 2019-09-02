Байки из особняка: российский прокат возглавил хоррор «Я иду искать»

Из полутора десятка фильмов, стартовавших одновременно в последние дни лета, по-настоящему не «выстрелил» ни один. По данным ЕАИС, посещаемость в прошедший уикенд была запредельно низкой и составила 1,3 млн человек.

Из премьер прошедшей недели вперед вырвался комедийный хоррор «Я иду искать». Сборы фильма за уикенд составили 56 млн рублей. Причины успеха — понятная концепция и агрессивное продвижение новинки прокатчиком.

— Российская аудитория очень любит хорроры — это видно по кассе фильмов из вселенной «Проклятия», — пояснила «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — У картины «Я иду искать» был высокий рейтинг ожиданий, и неудивительно, что она лидирует в этот уикенд. Но это не просто хоррор, а эксперимент на стыке жанров комедии и триллера. И, судя по популярности в нашей стране Тарантино, который уже несколько недель держится в топе, такая комбинация сыграла не последнюю роль.

Эксперт отмечает, что за исключением «Я иду искать» на первых местах российского бокс-офиса оказались не новинки, а вышедшие в прошлые недели блокбастеры. Так, на втором месте — анимационный фильм «Angry Birds 2 в кино» с кассой в 50 млн рублей. На третьем — «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, собравший 44,8 млн рублей. Четвертое и пятое места делят стартовавшие на прошлой неделе триллер про аллигатора-убийцу «Капкан» (26 млн) и российское фэнтези «Эбигейл» (21 млн). А «Король Лев», даром что на шестом, выбрался за прошлую неделю на первое место по сборам в российском прокате за 2019 год, обогнав «Мстителей». Сейчас у него 2,592 млрд рублей.

Между тем в анализируемый уикенд вышли сразу четыре отечественных картины. Среди них драма «В Кейптаунском порту» Александра Велединского («Бригада», «Живой», «Географ глобус пропил»), триллер «Последнее испытание» Алексея Петрухина (продолжение нашумевшей «Училки» с Ириной Купченко), комедия «Команда мечты» со звездами Яном Цапником и Романом Мадяновым, музыкальная картина «Битва» с Риналем Мухаметовым в роли глухого виртуоза уличных танцев. Из них десятку попала только последняя лента, заняв восьмое место.

— Все четыре отечественные картины, стартовавшие в этот четверг, абсолютно разные по жанру, и каждая из них претендовала на зрительский успех, — отмечает Ольга Зинякова. — Наилучший результат ожидаемо показал танцевальный фильм «Битва», нацеленный в первую очередь на тинейджеров. Чуть ниже в рейтинге расположилась семейная лента «Команда мечты». Скромные результаты показали фильмы «Последнее испытание» и «В Кейптаунском порту», изначально нацеленные на достаточно узкую аудиторию.

На этой неделе, считает Ольга Зинякова, ключевым претендентом на зрительский интерес снова станет хоррор: сиквел ремейка «Оно» попал в список самых ожидаемых фильмов года сразу после объявления даты релиза. Также привлекут внимание фестивальный хит «Работа без авторства» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка и «Куда ты пропала, Бернадетт?» Ричарда Линклейтера с Кейт Бланшетт в главной роли. Недавно Бланшетт заявила об окончании актерской карьеры, и неизвестно, когда еще на экраны выйдет новинка с ее участием.

Из российских релизов мы увидим ретродраму Валерия Тодоровского «Одесса» о перипетиях в жизни одной семьи на фоне бушующей эпидемии холеры. А поклонникам восточного кинематографа стоит обратить внимание на исторический экшн «Царство» о юности императора Ин Чженя (Цинь Шихуанди), в третьем веке до н.э. объединившего Древний Китай. Фильм уже стал самой кассовой игровой картиной в национальном прокате Японии за 2019 год.