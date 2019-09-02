Триллер «Я иду искать» возглавил российский прокат в выходные

Американский триллер «Я иду искать» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 29 августа по 1 сентября.

Комедийный фильм ужасов режиссером Мэттью Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта стартовал в прокате 29 августа и за четыре дня собрал 61,4 млн рублей, пишет RT. В главных ролях снялись Самара Уирвинг, Энди Макдауэлл, Адам Броди, Марк О'Брайен.

На втором месте по сборам — американская анимационная лента «Angry Birds 2 в кино» Туропа Ван Ормана. За прошедшие выходные фильм собрал 59,4 млн рублей, а с момента старта проката — 518,5 млн рублей. Третья строчка досталась американскому боевику «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, собрав на выходных 50,6 млн рублей, а с момента старта показа — свыше 1 млрд рублей.

В пятерку лидеров также вошли фильм ужасов «Капкан», собравший за выходные 30,6 млн рублей, и боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу», который заработал 23,2 млн рублей, пишет REGNUM.