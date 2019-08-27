Прямой эфир

Птиц по осени считают: Angry Birds 2 снова в лидерах проката

Однако общие результаты уикенда — одни из самых скромных
0
Фото: imdb.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчет на то, что семейный мультфильм «Angry Birds 2 в кино» вкупе с боевиком «Падение ангела» смогут развлекать аудиторию всю вторую половину августа, не оправдался: за уикенд было продано всего 1,7 млн билетов. Данные ЕАИС свидетельствуют, что российский зритель просто меньше ходил в кино на прошлой неделе. Для сравнения, в 2018 году последние уикенды августа показывали посещаемость в 1,9 млн и 2,2 млн человек.

«Angry Birds 2 в кино» по-прежнему занимает первое место в отечественном прокате, но теперь сборы мультика составили всего 83,7 млн рублей, тогда как в первый уикенд он заработал 209 млн. В общем, понятно, что большим хитом фильм не стал. На втором месте с минимальным отрывом оказался артмейнстримный хит «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино — 80,3 млн рублей. А «Падение ангела» стартовало на шестом месте с 27 млн.

— Первая часть франшизы про самоотверженного телохранителя президента вызвала зрительский интерес и обещала франшизе успех. Однако сиквел принес создателям куда меньшую прибыль, поэтому уменьшение кассы было на уровне ожиданий, — отмечает президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — В прошедший уикенд в десятке лидеров оказались шесть новинок, но лучший результат по сборам показали всё же не они, а релизы прошлых недель. Люди возвращаются из отпусков, и первое, что они хотят наверстать в кино, — это крупнейшие премьеры лета, поэтому и «Angry Birds 2 в кино», и новинка от Тарантино, и спин-офф «Форсажа» (пятое место, 30,6 млн) остаются востребованными.

Что уж говорить о «Короле Льве» (седьмое место, 23,5 млн), который уже более месяца не покидает первую десятку. Не самая высокая посещаемость при этом закономерна, считает эксперт: подростки и их родители готовятся к старту учебного года.

«Королю Льву» осталось набрать всего 15 млн рублей, чтобы перегнать последних «Мстителей» по российским сборам в этом году. На этой неделе планка наверняка будет преодолена. Хотя такой рекорд важнее для индустрии, чем для обычных зрителей. Тем более что по количеству проданных билетов мультфильм давно обогнал фантастический боевик про супергероев: 10,5 млн против 8,7 млн.

Из новинок уикенда лучше всех сработали хоррор «Капкан» (71,7 млн) и отечественное фэнтези «Эбигейл» (48,4 млн) — они расположились на третьей и четвертой строчках соответственно. А вот обласканные критикой и фестивалями новинки авторского кино выступили более чем скромно. «Малышка зомби» Бертрана Бонелло, «Свет моей жизни» Кейси Аффлека и «Божественная любовь» Габриэля Маскаро вышли в один день и помешали друг другу собирать зрителя, так что не попали в дюжину лидеров бокс-офиса. Только победителю «Кинотавра» «Быку» Бориса Акопова удалось занять хотя бы десятое место со скромными 7,5 млн рублей.

По словам Ольги Зиняковой, зрителей в ближайшие дни ждет много других интересных новинок. В прокат выйдет драма «Последнее испытание», основанная на реальных событиях, связанных с мюзиклом «Норд-Ост». Для любителей семейных походов в кино настоящим подарком станет картина «Команда мечты». Хорошие отзывы критиков получили мелодрамы «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» и «Маленькие секреты для большой компании». Триллер «Игра Ганнибала» собрал ярких звезд Голливуда — «супермена» Генри Кавилла, сэра Бена Кингсли и Стэнли Туччи. А лауреат «Кинотавра» Александр Велединский выпускает на экраны новую картину «В Кейптаунском порту…».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019