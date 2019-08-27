Птиц по осени считают: Angry Birds 2 снова в лидерах проката

Расчет на то, что семейный мультфильм «Angry Birds 2 в кино» вкупе с боевиком «Падение ангела» смогут развлекать аудиторию всю вторую половину августа, не оправдался: за уикенд было продано всего 1,7 млн билетов. Данные ЕАИС свидетельствуют, что российский зритель просто меньше ходил в кино на прошлой неделе. Для сравнения, в 2018 году последние уикенды августа показывали посещаемость в 1,9 млн и 2,2 млн человек.

«Angry Birds 2 в кино» по-прежнему занимает первое место в отечественном прокате, но теперь сборы мультика составили всего 83,7 млн рублей, тогда как в первый уикенд он заработал 209 млн. В общем, понятно, что большим хитом фильм не стал. На втором месте с минимальным отрывом оказался артмейнстримный хит «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино — 80,3 млн рублей. А «Падение ангела» стартовало на шестом месте с 27 млн.

— Первая часть франшизы про самоотверженного телохранителя президента вызвала зрительский интерес и обещала франшизе успех. Однако сиквел принес создателям куда меньшую прибыль, поэтому уменьшение кассы было на уровне ожиданий, — отмечает президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — В прошедший уикенд в десятке лидеров оказались шесть новинок, но лучший результат по сборам показали всё же не они, а релизы прошлых недель. Люди возвращаются из отпусков, и первое, что они хотят наверстать в кино, — это крупнейшие премьеры лета, поэтому и «Angry Birds 2 в кино», и новинка от Тарантино, и спин-офф «Форсажа» (пятое место, 30,6 млн) остаются востребованными.

Что уж говорить о «Короле Льве» (седьмое место, 23,5 млн), который уже более месяца не покидает первую десятку. Не самая высокая посещаемость при этом закономерна, считает эксперт: подростки и их родители готовятся к старту учебного года.

«Королю Льву» осталось набрать всего 15 млн рублей, чтобы перегнать последних «Мстителей» по российским сборам в этом году. На этой неделе планка наверняка будет преодолена. Хотя такой рекорд важнее для индустрии, чем для обычных зрителей. Тем более что по количеству проданных билетов мультфильм давно обогнал фантастический боевик про супергероев: 10,5 млн против 8,7 млн.

Из новинок уикенда лучше всех сработали хоррор «Капкан» (71,7 млн) и отечественное фэнтези «Эбигейл» (48,4 млн) — они расположились на третьей и четвертой строчках соответственно. А вот обласканные критикой и фестивалями новинки авторского кино выступили более чем скромно. «Малышка зомби» Бертрана Бонелло, «Свет моей жизни» Кейси Аффлека и «Божественная любовь» Габриэля Маскаро вышли в один день и помешали друг другу собирать зрителя, так что не попали в дюжину лидеров бокс-офиса. Только победителю «Кинотавра» «Быку» Бориса Акопова удалось занять хотя бы десятое место со скромными 7,5 млн рублей.

По словам Ольги Зиняковой, зрителей в ближайшие дни ждет много других интересных новинок. В прокат выйдет драма «Последнее испытание», основанная на реальных событиях, связанных с мюзиклом «Норд-Ост». Для любителей семейных походов в кино настоящим подарком станет картина «Команда мечты». Хорошие отзывы критиков получили мелодрамы «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» и «Маленькие секреты для большой компании». Триллер «Игра Ганнибала» собрал ярких звезд Голливуда — «супермена» Генри Кавилла, сэра Бена Кингсли и Стэнли Туччи. А лауреат «Кинотавра» Александр Велединский выпускает на экраны новую картину «В Кейптаунском порту…».