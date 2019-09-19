Если б не было «Вчера»: Дэнни Бойл снял кино про мир без Beatles

В российский прокат выходит Yesterday — музыкальная комедия оскароносца Дэнни Бойла, режиссера «Миллионера из трущоб» и «На игле», по сценарию другого культового британца, автора «Реальной любви» Ричарда Кёртиса. По сюжету заурядный музыкант из захолустья чудесным образом попадает в альтернативную реальность, где никогда не было группы Beatles, и он один знает их песни. В роли счастливчика — дебютант в большом кино Химеш Патель, также в фильме можно увидеть Лили Джеймс («Золушка»), Кейт МакКиннон и Эда Ширана в роли самого себя.

Момент, когда во всем мире вдруг ни с того ни с сего отрубилось электричество, Джек (Патель), складской рабочий и музыкант-любитель, запомнит на всю жизнь. На перекрестке парня не заметил автобус и впечатал его в асфальт. Спасибо велосипедному шлему — отделался Джек лишь выбитыми зубами. Но со всем остальным миром приключилось что-то пострашнее. Наиграв как-то в компании Yesterday, Джек встретил восторженный прием: «Это твоя лучшая песня, чувак!» После ночи усиленного интернет-поиска опасения подтвердились: это не розыгрыш. После того катаклизма действительно никто не знает про Beatles! А значит, можно «написать» их песни в первый раз!

Заполучив мировую славу благодаря чужим хитам, Джек не может мирно почивать на лаврах. У него сердце не на месте из-за того, что он, в сущности, вор (хотя никто не может разоблачить его). А главное, на пути к успеху он пожертвовал чем-то очень важным — своей подругой детства Элли (Лили Джеймс), например, которой годами не мог признаться в чувствах.

Не секрет, что нас захлестнула волна байопиков рок-идолов (часто — предсказуемо названных по главному хиту героя). Уже вышли «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри и «Рокетмен» про Элтона Джона, впереди — Stardust про Дэвида Боуи и пока безымянный проект База Лурмана про Элвиса Пресли. Но, как видно уже по завязке, фильм Бойла стоит в стороне. Его кино — не о великих музыкантах. Оно — о великой музыке, с которой остроумным сюжетным ходом счищен бронзовый налет. Песни Битлов звучат как в первый раз не только для жителей этой параллельной реальности, но и для самого героя. Теперь они стали саундтреком и его жизни тоже. И из того, как Джек исполняет в момент душевного раздрая Help!, две минуты чистого отчаяния Джона Леннона, ясно видно, что это теперь и его эмоции тоже.

Вообще что-то подобное уже проделывал Андрей Зайцев («14+») в своем дебютном фильме «Бездельники». Там Антон Шагин играл молодого рок-музыканта (условного Виктора Цоя, как если бы он жил сегодня в спальном московском районе) и пел от своего имени его ранние песни — и те прекрасно ложились на иные предлагаемые обстоятельства. Причем Зайцев фантастическое допущение никак не обговаривал: ну да, в этой реальности Цоя не было, но это неважно — просто смотрите фильм. Ровно так же и в Yesterday собственно sci-fi-линия почти отсутствует. Это лишь способ рассказать историю одного незаслуженного карьерного взлета. И в том, как эта история подается, честно говоря, Кёртиса гораздо больше, чем Бойла.

Главный автор британского ромкома 1990–2000-х (кроме «Реальной любви» он снял «Бойфренда из будущего», а также написал сценарии к таким хитам, как «Четыре свадьбы и одни похороны», «Дневник Бриджет Джонс» и «Ноттинг-Хилл»), Ричард Кёртис всегда проговаривал одну мысль, которая кажется несколько несовременной. А именно: быть обычным — это нормально. Счастье никак не связано с внешним успехом, гениальностью или какими бы то ни было заслугами. Дэмьен Шазелл, новый голливудский небожитель, в своих фильмах «Одержимость» и «Ла-Ла Ленд» утверждает, что ради карьеры приходится чем-то человеческим пожертвовать. А Кёртис из года в год твердит: не надо ничем жертвовать вообще. Наоборот, как можно дольше длите те минуты счастья, что у вас есть.