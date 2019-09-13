Щегол и черепахи: Бунюэль, Сорокин и Ленин вернулись к публике

В прошлые два уикенда в российских кинотеатрах торжествовали хорроры. Теперь пришла пора камерных и временами очень необычных историй. Среди них — галлюцинации испанского режиссера, восстановленная хроника русской революции, огненные мутанты будущего, беседы о позднесоветском андеграунде и переживания мальчика после теракта. «Известия» рассказывают, что смотреть в кино в эти выходные.

«Щегол»

Долгожданная экранизация романа Донны Тартт очень холодно принята критиками, и кассовые перспективы у нее неважные . Фильму вменяют в вину прежде всего «мискаст», то есть неправильный подбор актеров . Может быть, не стоило отдавать роль Тео звезде франшизы «Дивергент» и комедийного экшна «Малыш на драйве» Энселу Эльгорту. Но даже безупречная Николь Кидман в своих немногочисленных сценах иногда кажется растерянной — не знает, что ей играть.

Вторая проблема — сценарий, автор которого Питер Строхан попытался уложить почти тысячу страниц романа в два с половиной часа действия . Роман представлял собой последовательное изложение психологических метаний мальчика, потерявшего после взрыва в Метрополитен-музее мать, но получившего, словно бы взамен, бесценное полотно XVII века.

Мальчик растет, и проблем становится всё больше. Другое дело, что превратить их из внутренних во внешние, которые можно было бы показать в кадре, сложно. Строхан перемешал события, разрушив драматургию Тартт и предложив более сложную композицию с многочисленными флешбэками. Действия стало больше, а глубины — меньше. С другой стороны, для тех, кто не успел прочесть роман, фильм может стать хорошим поводом начать знакомство.

Режиссер: Джон Краули

В ролях: Энсел Эльгорт, Оакс Фигли, Анайрин Барнард, Финн Вулфард, Николь Кидман, Джеффри Райт

«Бунюэль в лабиринте черепах»

Если бы эта анимационная картина была снята как обычный игровой фильм, мы получили бы что-то вроде галлюциногенных авантюрных историй Терри Гиллиама, где перемешаны объективная реальность и видения во сне и наяву . Начинается лента как анимадок: Париж, 1930 год, кружок сюрреалистов обсуждает свои взгляды на искусство, среди участников беседы сразу выделяются Сальвадор Дали и Луис Бунюэль.

Они сделали вместе два скандальных фильма — «Андалузский пес» и «Золотой век». Последний настолько шокировал общественность своей антиклерикальностью, что Бунюэлю больше никто не хочет давать денег на кино. Чтобы не простаивать, он хватается за проект документального фильма об испанском регионе Лас-Урдес, но вместо халтуры решает создавать подручными средствами очередной шедевр. Впоследствии он станет известен как «Земля без хлеба».

Разумеется, все поклонники кино знают, кто такой Бунюэль, и смотрели эти программные картины. Поэтому «Бунюэль в лабиринте черепах», фантазия на тему создания дока о Лас-Урдес, сказочный «фильм о фильме», который точно найдет своего зрителя. Здесь много юмора и приключений, это миф о кино и его изнанке, своего рода зазеркалье, хотя многое здесь чистая правда . Не просто так сюда включены фрагменты из самих бунюэлевских работ: всё как любил гениальный провокатор, создатель «Скромного обаяния буржуазии» и «Этого смутного объекта желания».

Режиссер: Сальвадор Симо

В ролях: Хорхе Усон, Фернандо Рамос, Луис Энрике де Томаш, Сирил Коррал, Пепа Грация

«Сорокин трип»

Монументальные визуальные образы фильма созданы оператором Михаилом Кричманом, наиболее известным по работам с Андреем Звягинцевым. В городских и сельских пейзажах и многочисленных, иногда довольно странных интерьерах Сорокин смотрится замкнутым, не слишком приветливым, а чаще весьма язвительным интеллектуалом . Говорит явно неохотно и большей частью не о том, о чем ожидает услышать знакомый с его творчеством зритель. Ни слова о современной России — такое ощущение, что все беседы с Сорокиным вполне могли быть записаны лет десять назад. Ничего об актуальном искусстве, политике, новых замыслах. Наконец, почти нет интимных откровений, переживаний, всего того, за чем обычно охотятся документалисты .

Зато существенная часть фильма посвящена позднему советскому андеграунду и роману «Норма» — с точки зрения авторов, главному произведению Сорокина . Не все детали, имена и цитаты могут быть понятны широкой аудитории. Но вместе с тем, как ни странно, именно этой портретно-беседной картиной лучше всего открывать для себя Сорокина. Здесь он вписан в традицию великой русской литературы и проговаривает многое, что поможет правильно интерпретировать его сочинения. «Сорокин трип» — никакой не трип, а очень любопытное предисловие, которое можно прикладывать к переизданиям сорокинских романов, одновременно страстное и академичное .

Режиссер: Илья Белов

«Промар»

Вот где слово «трип» в названии было бы куда более уместным. Аниме «Промар» — это даже не сюрприз, а шок для всех любителей мультипликации . Фантастический комедийный боевик решен в кислотной гамме, каждый кадр наполнен стремительным движением, бешеными эмоциями и остроумным издевательством над всеми штампами, которые только существуют в аниме. И всё это в немыслимых ракурсах, со стоп-кадрами/скетчами.

Великолепная музыка Хироюки Савано в российском прокатном варианте дополняется дубляжом, будто выполненным «на коленке» фанатами японских сериалов. Герои тут почти никогда не разговаривают, а пытаются переорать друг друга, а заодно заглушить рев моторов и шум взрывов .

Сюжет при этом достаточно прост, чтобы на него не отвлекаться. На планете появилась раса мутантов Опаленных, которые свои отрицательные эмоции превращают в потоки пламени и жгут всё вокруг. Главные герои — суперкоманда пожарных, бросивших вызов лидеру огнеопасных маргиналов. «Промар» — чистое зрелище, для которого стоит найти самый большой экран в округе (и самый громкий звук), и тогда безумная творческая фантазия его авторов сможет быть воспринята без помех.

Режиссер: Хироюки Имаиси

В ролях: Арата Фурута, Нобуюки Хияма, Тэцу Инада, Кэндо Кобаяси, Кацуюки Конъиси

«Годовщина революции»

Уникальное событие в истории отечественной киноиндустрии — полноценный выход в прокат (в рамках программы «КАРО.Арт») картины, которая была создана более ста лет назад. И которая, кроме того, в течение многих лет считалась утерянной. Теперь всё это бережно собрал и восстановил историк кино Николай Изволов .

Первый полнометражный фильм гениального Дзиги Вертова, одного из самых выдающихся мастеров кинематографа, документалиста, поэта и мечтателя — лента монтажная, она собрана из «чужого» материала, выстроенного в определенном порядке и снабженного авторским комментарием в виде поясняющих титров.

Хроники 1917–1918 годов, да еще и такой, которая показывала бы самые резонансные события и крупных исторических деятелей, не так уж много, поэтому она фигурирует чуть ли не во всех фильмах о том периоде, а значит, практически всё, что показывается в этой двухчасовой ленте, зритель уже обязательно где-то видел. Однако «Годовщина революции» интересна подбором и компоновкой хроники, интонацией титров, но главное — тем, что молодой Вертов умышленно оставляет за кадром . В конечном счете в эпилоге у него не расстрелы и раскулачивание, а лирическая и немного постановочная зарисовка о коммуне нового типа, которая должна стать образцом для российского народа. В этой детали — весь Вертов, великий и вечно наивный.

Режиссер: Дзига Вертов