Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Щегол» (18+)

Режиссер: Джон Краули, в ролях: Энсел Элгорт, Оакс Фигли, Анайрин Барнард, Финн Вулфард, Сара Полсон, Люк Уилсон, Джеффри Райт, Николь Кидман, Эшли Каммингс, Люк Клеинтенк и другие

История юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.

«Дорогой папа» (12+)

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Михаил Расходников, в ролях: Владимир Вдовиченков, Валентина Ляпина, Владимир Сычев, Ирина Пегова, Николай Шрайбер, Иева Андреевайте, Игорь Ясулович, Юлия Сулес, Варвара Малкова

Владелец большой торговой сети Вадим Дюмин привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнёром в компании Дюмина, оформленной когда-то на его мать. Вот только оказалось, что она завещала акции своей внучке — дочери Вадима, которую он бросил, когда ей было два года.

«Стриптизерши» (18+)

Фото: MEGOGO Distribution

Режиссер: Лорин Скафария, в ролях: Констанс Ву, Дженнифер Лопез, Джулия Стайлз, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт, Карди Би, Мадлен Брюэр, Трейс Лисетт, Мерседес Руэль, Ванесса Аспильяга и другие

Они — яркие, сексуальные и очень амбициозные танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого — известные финансисты с Уолл-Стрит. Но когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить биржевым гениям, оставившим их без гроша.

«Птичий дозор» (6+)

Фото: Наше Кино

Режиссер: Андреа Блок, Кристиан Хаас

Стриж Ману растёт в семье чаек и изо всех сил пытается научиться плавать, ловить рыбу и летать так же, как они. Но во время традиционного летнего состязания он понимает, что никогда не сможет стать чайкой. Раздосадованный он улетает из дома и встречает новых друзей, но из-за этого портятся его отношения с родной стаей…

18-й Фестиваль израильского кино (18+)

Фото: Israel Lottery Council for Culture and Art

В рамках фестиваля зрители увидят премьеры этого года, фильмы-участники международных киносмотров, а также новый израильский сериал. В программе: картина Михаля Авиада «Работающая женщина», «Миссис Джи» Далит Кимор, «Этгар Керет» Стефана Кааса и многосерийный «Стокгольм» Даниэля Сыркина.

13-15 сентября, кинотеатр «Пионер» на Кутузовском

Фестиваль «Viola is my life» (6+)

Фото: пресс-служба «Московского концертного зала «Зарядье»/zaryadyehall.com

Фестивалю Viola is my life, посвященному виолам, исполняется пять лет. На юбилейном вечере исполнят 6-й Бранденбургский концерт и 18-ю кантату Баха. Кроме этого, ожидается российская премьера произведения «Белое распятие» английского композитора Бенджамина Эллина. Между оркестровыми вещами прозвучат различные современные миниатюры, в частности Viola in my Life Мортона Фелдмана, которая и дала название фестивалю.

14 сентября, 19.00, Концертный зал «Зарядье», Малый зал

XXVIII церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» (12+)

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Торжественный вечер традиционно открывает театральный сезон, подводя итоги предыдущего. Награды получат лучшие театральные премьеры сезона 2018-2019. Не изменяя многолетней традиции, церемония превратится в оригинальный спектакль. По сюжету, на мероприятие прибывает инспектор ООН, который сообщает, что 2019 год объявлен международным годом умеренности, и возмущается несоблюдением предписания. Главные роли в спектакле исполнят ведущие вечера — актёр театра «Ленком», народный артист России Иван Агапов и актриса Театра им. Вахтангова Екатерина Симонова. Специальными гостями станут руководители московских театров и выдающиеся артисты.

15 сентября, 19.00, дворец Юсуповых в музее-усадьбе Архангельское

«Лекарь поневоле» (12+)

Фото: пресс-служба театра «Сатирикон»/satirikon.ru/Светлана Яковлева

Постановка Константина Райкина по одному из самых весёлых фарсов Мольера. По версии режиссера, жанр спектакля — «комедия втроём». Он имеет несколько составов, но только три артиста, стремительно переодеваясь и перевоплощаясь, играют роли всех одиннадцати персонажей.

13 сентября, 19.00, «Сатирикон»

«Трамвай «Желание» (18+)

Фото: пресс-служба МХТ им. А.П. Чехова/mxat.ru

МХТ имени Чехова предлагает бенефис звезд. Спектакль по пьесе Теннесси Уильямса (режиссер-постановщик Роман Феодори) собрал на одной сцене Марину Зудину, Ирину Пегову, Михаила Пореченкова и Михаила Трухина.

13 сентября, 19.00, МХТ им. А.П. Чехова

«Стравинский жив!» (12+)

Фото: РИА Новости

В театре состоится встреча с ведущими исследователями творчества Игоря Федоровича Стравинского: Светланой Савенко, Аллой Баевой, Татьяной Барановой-Монигетти, Наталией Брагинской. В дискуссии примет участие потомок композитора — его внучатая племянница Анастасия Козаченко-Стравинская. На мероприятии также презентуют новый сборник статей «Стравинский жив!», вышедший в сентябре 2019 года.

14 сентября, 15.00, Московский академический Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и ВЛ.И.Немировича-Данченко

«Последние 5 лет» (16+)

Фото: пресс-служба Театра на Таганке/tagankateatr.ru

Премьера на Таганке. Двукратный лауреат премии «Золотая маска» режиссер Алексей Франдетти представляет историю любви для двух артистов с оркестром. Зрители смогут посмотреть на знакомые ситуации со стороны и понять, что же может разрушить идеальные на первый взгляд отношения.

14, 15 сентября, 19.00, Театр на Таганке, Малая сцена

«Приключения Фандорина» (12+)

Фото: пресс-служба Московского Губернского театра/Московский Губернский театр/m-g-t.ru

Фандорин отплывает на судне «Левиафан» в Японию, куда он направлен на службу в качестве секретаря посольства Российской империи. Во время морского путешествия Эраст Петрович, конечно же, становится участником детективной истории.

15 сентября, 19:00, Московский Губернский театр

«Новая Третьяковка. Начало. Дар Вероники Николаевны Сукоян» (0+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Третьяковская галерея представляет выставку об истории своего здания на Крымском Валу, одного из лучших образцов архитектуры советского модернизма. В экспозицию вошли более 120 произведений — от первых эскизов 1950-х годов, оригинальной графики, фотографий, документов и до проектов реконструкции 2000-х. Экспонаты переданы галерее в дар Вероникой Николаевной Сукоян, дочерью крупного советского архитектора, одного из авторов проекта здания на Крымском Валу Николая Петровича Сукояна.

До 13 октября, Новая Третьяковка, залы 1–2

«Интерфейс происходящего» (0+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В рамках междисциплинарного проекта TECHNE о технологическом искусстве проходит выставка работ современного художника Дмитрия Морозова, известного в мире под псевдонимом ::vtol::. Зрителей на экспозиции встречают роботы-музыканты, роутеры-поэты и проектор-кинорежиссёр. Художественный метод Морозова во многом уникален: он собирает и программирует роботов, которые лишены какого-либо утилитарного предназначения. Единственная их задача — впечатлять и заставлять задуматься о будущем человечества.

До 29 сентября, РОСИЗО–ГЦСИ