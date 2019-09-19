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Электронные сигареты запретили в Индии

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Власти Индии запретили электронные сигареты и вейпы в стране. О решении правительства сообщила министр финансов Нирмала Ситхараман.

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В то же время продажи обычных сигарет продолжают сокращаться

«Запрещаются производство, импорт, экспорт, транспортировка, продажа, распространение, хранение и реклама, связанные с электронными сигаретами», — цитирует ее газета Hindustan Times.

За первичное нарушение запрета грозит тюремный срок до одного года, за повторное — лишение свободны до трех лет.

В ближайшее время соответствующее постановление будет принято и передано президенту страны. Документ будет представлен кабмином в парламент во время зимней сессии.

При этом отмечается, что производством электронных систем доставки никотина не занимается ни одна индийская компания — в стране представлена продукция около 400 зарубежных брендов.

С инициативой запретить электронные сигареты минздрав Индии выступил в конце августа. По данным «Газеты.ру», ежегодно в этой стране умирают более 900 тыс. человек от болезней, вызванных курением.

Ранее в сентябре в США также задумались об ограничении продажи вейпов. Американские власти уже работают над законом, который позволит изъять из оборота курительные смеси с ароматами мяты, ментола, жвачки, конфет, фруктов и алкоголя.

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