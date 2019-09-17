Прямой эфир

Депутаты на Камчатке запретили продавать вейпы несовершеннолетним

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Камчатке депутаты приняли закон, запрещающий продавать несовершеннолетним гражданам электронные сигареты с ароматическими добавками — вейпы, а также жидкости к ним. Об этом 17 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.

«Сигарета или кальян — это выбор между раком и слабоумием»
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн — об ужесточении антитабачного законодательства и поколении Z без алкоголя

Парламентарии отмечают, что решение принято на основе рекомендаций Минздрава России от 2017 года по ограничению продажи вейпов и электронных сигарет в стране.

Как пояснил председатель Заксобрания края Валерий Раенко, вейпы и электронные сигареты появились около шести лет назад, однако их влияние на организм не изучено до сих пор.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, они не подвергались независимому тестированию, а жидкости для вейпов имеют очень широкий разброс токсичности. Потенциально это может иметь серьезные последствия для мозга», — заявил Раенко.

Он напомнил, что в Роспотребнадзоре электронные системы доставки никотина (ЭСДН) считают вредными, способными вызвать никотиновую зависимость.

Парламентарии намерены предусмотреть штрафы за нарушение запрета, дополнив соответствующей статьей административный закон региона. Размер штрафа — от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от 100 до 150 тыс. рублей для юрлиц.

10 сентября в Минздраве России заявили о необходимости приравнять электронные сигареты и вейпы к обычным сигаретам. Ведомство намерено изучить влияние ЭСДН на здоровье, после чего будут подготовлены соответствующие рекомендации.

Наркологи утверждают, что главная опасность ЭСДН заключается в том, что они являются механизмом вербовки новых курильщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти США решили ограничить продажу вейпов в стране
Власти США подтвердили смерть пяти человек от вызванных вейпом заболеваний

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019