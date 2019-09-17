Депутаты на Камчатке запретили продавать вейпы несовершеннолетним

На Камчатке депутаты приняли закон, запрещающий продавать несовершеннолетним гражданам электронные сигареты с ароматическими добавками — вейпы, а также жидкости к ним. Об этом 17 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.

Парламентарии отмечают, что решение принято на основе рекомендаций Минздрава России от 2017 года по ограничению продажи вейпов и электронных сигарет в стране.

Как пояснил председатель Заксобрания края Валерий Раенко, вейпы и электронные сигареты появились около шести лет назад, однако их влияние на организм не изучено до сих пор.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, они не подвергались независимому тестированию, а жидкости для вейпов имеют очень широкий разброс токсичности. Потенциально это может иметь серьезные последствия для мозга», — заявил Раенко.

Он напомнил, что в Роспотребнадзоре электронные системы доставки никотина (ЭСДН) считают вредными, способными вызвать никотиновую зависимость.

Парламентарии намерены предусмотреть штрафы за нарушение запрета, дополнив соответствующей статьей административный закон региона. Размер штрафа — от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от 100 до 150 тыс. рублей для юрлиц.

10 сентября в Минздраве России заявили о необходимости приравнять электронные сигареты и вейпы к обычным сигаретам. Ведомство намерено изучить влияние ЭСДН на здоровье, после чего будут подготовлены соответствующие рекомендации.

Наркологи утверждают, что главная опасность ЭСДН заключается в том, что они являются механизмом вербовки новых курильщиков.