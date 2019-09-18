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В Индии у мужчины вырос «дьявольский рог»

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Фото: www.indiatoday.in
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В индийском городе Сагар фермеру удалили 10-сантиметровый рог, пишет Mirror.

По словам 74-летнего Шьяма Лал Ядава, нарост появился около пяти лет назад после травмы головы.

Сначала мужчине удавалось прятать шишку за волосами, но рог рос все больше. Когда его стало невозможно прятать под головным убором, фермер все же решился обратиться к медикам.

Нейрохирурги удалили нарост, который в народе называют «дьявольским рогом». По словам врачей, он состоял из кератина, который также содержится в волосах и ногтях.

Биопсия показала, что новообразование было доброкачественным. Однако точные причины его возникновения не ясны, предполагается, что повлиять на его развитие могла солнечная радиация.

В феврале сообщалось, что индийский школьник превратился в «оборотня» из-за редкого заболевания.

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