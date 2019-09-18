Эксперт объяснил перестраховкой сокращение вложений РФ в госдолг США

Россия начала сокращать вложения в госдолг США на фоне неопределенности в отношениях с Вашингтоном из-за санкций еще в 2017 году, а в 2018 году долю вложений сократили вдвое — до $49 млрд, рассказал «Известиям» директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. По его словам, инвестиции перенаправили в золото.

Ранее 18 сентября сообщалось, что в июле Россия сократила свои инвестиции в казначейские обязательства минфина США почти на $2 млрд по сравнению с июнем. Инвестиции в краткосрочные бумаги UST, составлявшие в июне $5,552 млрд, сократились до $2,262 млрд.

«Владение американскими бумагами подвергает их держателей риску блокировки из-за санкций, поэтому мы перестраховываемся, но не отказываемся, просто проводим диверсификацию вложений», — сказал Абрамов.

Он добавил, что в целом бюджетная политика последних лет привела к тому, что у России отрицательный государственный долг.

Что касается американской валюты и российских держателей, то никакой паники на рынке нет, подчеркнул эксперт.

«В целом ожидается ослабление рубля до 67–68 рублей за доллар до конца года. Если говорить о других валютах, таких как евро, то я всегда советую держать накопления в нескольких валютах для диверсификации портфеля, которая позволяет снизить риск колебаний той или иной валюты», — заключил экономист.

Крупнейшим держателем американских долговых обязательств второй месяц подряд остается Япония. Она нарастила портфель почти до $1,131 трлн. Китай, лидировавший ранее, сократил вложения до $1,1 трлн.

Ранее в сентябре стало известно, что дефицит американского бюджета превысил $1 трлн впервые с 2012 года. Комитет по федеральному бюджету США опасается, что к 2028 году уровень дефицита может удвоиться.