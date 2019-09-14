Дефицит американского бюджета впервые за семь лет превысил $1 трлн

Дефицит государственного бюджета США впервые с 2012 года достиг показателя в $1 трлн. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что с октября по август 2019 года долг вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом комитет по федеральному бюджету США опасается, что к 2028 году уровень дефицита может достичь $2 трлн.

Среди причин называется снижение налогов в общей сумме на $1,5 трлн президентом страны Дональдом Трампом в 2017 году, а также увеличение процентов по гособлигациям. Многие также связывают происходящее с ростом расходов на вооруженные силы.

При этом эксперты напоминают, что чем больше дефицит бюджета, тем больше государственный долг, который в США в первом квартале 2019 года составил около $70 трлн.

Отмечается, что для обеспечения такого объема долга, США платит кредиторам проценты. Только в первом квартале 2019 года это обошлось американским властям в $800 млрд бюджетных средств.

При этом Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал полностью ликвидировать государственный долг, который тогда составлял $19 трлн, в течение восьми лет, но за три года он только увеличился в 3,5 раза.

14 августа Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что ипотечный долг США во втором квартале 2019 года достиг рекорда и превысил максимум, который был установлен в 2008 году, когда начался финансовый кризис.