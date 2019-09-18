Минфин США предложил усилить контроль за иностранными инвестициями

Новые, более жесткие правила контроля за иностранными инвестициями в ключевых отраслях, включая технологии и инфраструктуру, во вторник, 17 сентября, предложил ввести минфин США, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

Отмечается, что данный шаг направлен в первую очередь на усиление контроля за китайскими инвестициями, которые, по мнению Вашингтона, могут угрожать национальной безопасности.

При этом в течение 30 дней американская общественность может высказывать свое мнение и предлагать изменения в новые правила.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля 2018-го. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. Соединенные Штаты ввели пошлину в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок $34 млрд в год. В этот же день КНР приняла зеркальные ответные меры.

11 мая глава Белого дома поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд. Как говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, в такую сумму оценивается «весь оставшийся импорт» из КНР.